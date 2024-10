Rezumatul dimineții (27.09.2024)

Acțiunile asiatice se răcesc puțin, după o creștere săptămânală impresionantă, piețele chineze fiind cele care au dus greul după ce Beijingul a anunțat măsuri ample de stimulare. Nikkei japonez este în creștere cu 0,8% astăzi. Indicele blue-chip al Chinei este pe cale să înregistreze cea mai bună săptămână din 2008, cu o creștere de 15% pe săptămână. Indicele Hang Seng din Hong Kong se îndreaptă spre o creștere săptămânală de aproape 13%, cea mai mare din 1998.

Banca Populară a Chinei a redus rata rezervelor minime obligatorii (RRR) cu 50 de puncte de bază, la 6,6%, eliberând lichidități în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de yuani (142 miliarde de dolari). De asemenea, a redus ratele reverse repo de 7 și 14 zile cu câte 20 de puncte de bază.

China intenționează să emită obligațiuni suverane speciale în valoare de aproximativ 2.000 miliarde de yuani (284 miliarde de dolari) în acest an, ca parte a unui nou stimul fiscal. Fondurile vor fi utilizate pentru diverse măsuri, inclusiv subvenții pentru consumatori și sprijin pentru familiile cu mai mulți copii.

Mărfurile de bază legate de economia Chinei au crescut. Prețul minereului de fier a depășit 100 de dolari pe tonă metrică, cuprul a depășit pragul de 10.000 de dolari pe tonă, aurul a atins un nou record, iar argintul a atins maximul ultimilor 12 ani.

Prețurile petrolului au scăzut pentru a treia zi și erau pe cale să înregistreze un declin săptămânal. Contractele futures pentru țițeiul Brent au câștigat 0,13% la 70,96 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pentru țițeiul WTI au scăzut cu 0,21% la 67,53 dolari. Pierderile săptămânale au fost atribuite așteptărilor privind creșterea producției din Libia și OPEC+.

Se așteaptă ca producția industrială a Japoniei să fi scăzut cu 0,9% în august față de iulie, din cauza cererii slabe din străinătate și a suspendărilor din fabrici cauzate de un taifun. Datele vor fi publicate luni.

Se preconizează că exporturile Coreei de Sud au crescut cu 6,5% în septembrie de la an la an, marcând a 12-a lună consecutivă de creștere, dar într-un ritm mai lent. Se așteaptă ca țara să înregistreze un excedent comercial pentru a 16-a lună consecutiv.

Indicele prețurilor de bază ale cheltuielilor de consum personal (PCE) din SUA, măsura preferată a inflației de către Fed, este așteptat în cursul zilei de astăzi. Previziunile se concentrează în jurul unei creșteri lunare de 0,2%.

Partidul Liberal Democrat, aflat la putere în Japonia, organizează astăzi un concurs de conducere, rezultatele fiind așteptate în jurul orei 14:20 JST (10:20 ora României). Rezultatul ar putea influența politica monetară japoneză și yenul, care a atins un minim al ultimelor trei săptămâni de 145,56 per dolar.

În știrile corporative, producția globală a Toyota a scăzut cu 11% în august, marcând a șaptea lună consecutivă descendentă. Scăderea a fost atribuită unui taifun, unui scandal de certificare în Japonia și pauzelor de producție pentru două modele SUV în SUA.

Intel și guvernul SUA ar fi aproape de finalizarea unei finanțări directe de 8,5 miliarde de dolari pentru producătorul de cipuri, discuțiile fiind într-un stadiu avansat.

EURUSD este în scădere cu 0,12%, argintul pierde 0,4% iar aurul se depreciază cu 0,16%, în prezent aproape de un nou maxim istoric. Piața criptomonedelor avansează după câștigurile recente; în prezent Bitcoin este în creștere cu 0,33% astăzi și Ethereum se tranzacționează cu aproape 0,23% mai sus.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."