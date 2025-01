Rezumatul dimineții (28.01.2025)

Acțiunile asiatice s-au tranzacționat astăzi în scădere, Nikkei 225 din Japonia a pierdut 1,5%, în timp ce acțiunile producătorilor de cipuri s-au depreciat din cauza îngrijorărilor legate de modelul chinez de inteligență artificială DeepSeek. Piețele chineze și sud-coreene au rămas închise cu ocazia Anului Nou Lunar, în timp ce Hong Kong a crescut cu 0,3% într-o sesiune de tranzacționare redusă.

Modelul de inteligență artificială DeepSeek R1 a declanșat o vânzare globală a acțiunilor companiilor de tehnologie după ce a demonstrat performanțe de nivel ChatGPT folosind hardware mai vechi și costuri mai mici. Nvidia a înregistrat cea mai mare pierdere înregistrată vreodată într-o singură zi, pierzând aproape 600 de miliarde de dolari din valoarea de piață. Sam Altman de la OpenAI a numit modelul „impresionant”, dar a susținut că o putere de calcul mai mare rămâne esențială.

Acțiunile japoneze producătoare de cipuri au condus pierderile, Advantest prăbușindu-se cu 10%, în timp ce Tokyo Electron și Renesas au scăzut cu 2-4%. SoftBank Group a pierdut 4,7%. Companiile chineze de tehnologie listate la Hong Kong au contracarat tendința, crescând cu 1-5% datorită optimismului privind capacitățile interne de inteligență artificială.

Producția de automobile din Thailanda a scăzut cu 17,37% de la an la an în decembrie, la 104.878 de unități, marcând a 17-a lună consecutivă de contracție pe fondul vânzărilor interne și al exporturilor slabe.

Administrația Trump pregătește măsuri comerciale agresive, intenționând să impună tarife de până la 100% pentru cipurile de calculator fabricate în străinătate, vizând în special TSMC din Taiwan. Tarife suplimentare sunt prevăzute pentru produsele farmaceutice și oțel pentru a încuraja producția internă. Importurile canadiene se confruntă cu un potențial termen limită de 1 februarie.

Dolarul s-a apreciat față de principalele valute din cauza preocupărilor legate de tarife, EUR/USD scăzând cu 0,54% la 1,0441. USD/JPY a crescut cu 0,84% la 155,57. Piețele așteaptă concluzia reuniunii Rezervei Federale de miercuri și decizia BCE de la sfârșitul acestei săptămâni, așteptările fiind ca BCE să reducă ratele.

Prețurile petrolului s-au stabilizat cu Brent la 76,54 dolari și WTI la 73,51 dolari, după pierderile semnificative de săptămâna trecută. Declarația de urgență energetică națională a lui Trump și apelurile pentru creșterea producției OPEC au influențat sentimentul, în timp ce preocupările economice ale Chinei și afirmațiile privind eficiența DeepSeek au ridicat întrebări privind cererea.

SAP și-a majorat perspectivele pentru 2025, prognozând un profit operațional de 10,3-10,6 miliarde de euro, pe fondul accelerării creșterii veniturilor din cloud. Compania se așteaptă la o creștere de 26-28% a veniturilor din segmentul cloud până la 21,6-21,9 miliarde EUR, susținută de adoptarea puternică a ERP și RISE.

Junko Koeda, nominalizat pentru Consiliul Băncii Japoniei, profesor la Universitatea Waseda specializat în macroeconomie, a susținut anterior ieșirea BOJ din ciclul ratelor negative.

Arizona avansează proiectul de lege care permite investiția statului în Bitcoin și stabilirea unei potențiale rezerve strategice de criptomonede. Bitcoin câștigă 1,3% și urcă la 102.820 USD, iar Ethereum crește cu 1,15% la 3.200 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."