Rezumatul dimineții (28.05.2025)

Piețele de acțiuni din regiunea Asia-Pacific se confruntă cu o sesiune de tranzacționare mixtă. Indicii chinezi fluctuează într-un interval îngust de +/- 0,30%, în timp ce indicele australian AU200.cash a scăzut cu 0,70%, indicele japonez JP225 a scăzut cu 1,25%, iar indicele SG20cash din Singapore a crescut cu 0,20%.

Dolarul american s-a întărit moderat față de majoritatea monedelor importante, continuând revenirea de marți. Excepția a fost dolarul neozeelandez (NZD), care a crescut după ce RBNZ a emis un ton ușor mai puțin dovish decât se aștepta.

Reserve Bank of New Zealand a redus rata OCR cu 25 de puncte de bază, la 3,25%, cu un vot de 5-1. Proiecțiile indică o relaxare suplimentară, rata OCR urmând să scadă la 2,85% în Q1 2026.

Banca a citat incertitudinile tarifare globale și slăbirea cererii ca fiind principalele riscuri. NZDUSD a crescut ca răspuns la anunț.

Procesul-verbal al RBNZ pentru primul trimestru a confirmat că inflația se află în intervalul țintă, iar banca este bine poziționată pentru evoluțiile viitoare. Comitetul a pus în balanță menținerea ratelor stabile față de o reducere și a concluzionat că relaxarea sprijină mai bine mandatul de stabilitate a prețurilor. Efectele reducerilor anterioare nu au fost încă resimțite pe deplin. Riscurile internaționale, în special tarifele, au influențat decizia.

Președintele Fed New York, John Williams, a declarat că există un apetit scăzut pentru reducerea ratelor. El a subliniat necesitatea unei acțiuni decisive atunci când inflația se abate de la nivelurile țintă. Incertitudinea ridicată, inclusiv politica comercială a SUA, justifică o atitudine prudentă. Observațiile sale consolidează poziția actuală a Fed de menținere a ratelor.

Japonia ar fi propus achiziționarea de semiconductori americani în valoare de până la 6,94 miliarde de dolari. Această măsură face parte din discuțiile comerciale în curs menite să reducă excedentul comercial mare al Japoniei cu SUA.

Guvernatorul BoJ, Ueda, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la volatilitatea randamentelor obligațiunilor guvernamentale japoneze pe termen lung (JGB). El a avertizat că astfel de fluctuații ar putea crește costurile de finanțare, chiar dacă ratele pe termen scurt rămân stabile. O licitație slabă de obligațiuni JGB pe 40 de ani (raport între ofertă și acoperire de 2,2) a intensificat îngrijorările. Politica comercială a SUA a fost citată drept o sursă de instabilitate a pieței.

Donald Trump a anunțat din nou planurile de a scoate Fannie Mae și Freddie Mac la bursă, clarificând de această dată că garanțiile federale vor rămâne. Aceasta reprezintă o propunere mai specifică comparativ cu remarcile sale anterioare vagi. Planul ar putea reînnoi interesul investitorilor pentru acești giganți ipotecari, pe fondul criticilor tot mai numeroase la adresa afacerilor lui Trump.

Inflația CPI din Australia a ajuns la 2,4% în termeni anuali, ușor peste nivelul așteptat de 2,3%, în timp ce media redusă (inflația de bază) a atins 2,8% în termeni anuali. Deși ambele rămân în intervalul țintă de 2-3% al RBA, cifrele reduc ușor probabilitatea unei reduceri iminente a ratei. Următoarea ședință a RBA este programată pentru luna iulie, piețele fiind împărțite cu privire la următoarea mișcare a băncii.

