Rezumatul dimineții (29.01.2025)

Inflația de consum în Australia a crescut cu 2,4% de la an la an în trimestrul al patrulea, marcând cel mai lent ritm de la începutul anului 2021. Indicele a fost ușor sub așteptările de 2,5% de la an la an și în scădere de la 2,8% de la an la an în trimestrul precedent. Indicatorul CPI a crescut cu 0,2% de la un trimestru la altul, sub așteptările de 0,3% de la un trimestru la altul.