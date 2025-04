Rezumatul dimineții (29.04.2025)

Rezultatele alegerilor din Canada - Partidul Liberal al lui Mark Carney a câștigat alegerile din Canada, dar va forma doar un guvern minoritar. Cursa strânsă a întărit inițial dolarul canadian (CAD). Cu toate acestea, odată ce a devenit clar că Carney nu va obține o majoritate, CAD a început să scadă.

În prezent, liberalii au fost aleși în 164 de circumscripții electorale, urmați de conservatori cu 147 de locuri, voturile fiind încă numărate.

Carney preia funcția într-un moment în care Canada se află în mijlocul unui război comercial cu SUA, iar BoC a amânat recent reducerea ratelor dobânzilor. Conducerea lui Carney începe într-un moment critic pentru Canada.

Tarifele agresive ale lui Trump au mutat accentul alegerilor din Canada pe probleme de suveranitate și sentiment antiamerican. Mark Carney, care îl înlocuiește pe Justin Trudeau, a făcut campanie sub sloganul protejării independenței economice a Canadei. Tarifele de retorsiune ale Canadei pentru bunuri americane în valoare de 60 de miliarde de dolari reflectă tensiunile crescute. Relațiile comerciale vor rămâne o problemă-cheie pentru guvernul lui Carney.

Trump intenționează să renunțe la impunerea de noi tarife pentru importurile de automobile deja existente și să reducă taxele pentru piesele auto fabricate în SUA. Se așteaptă ca el să anunțe aceste schimbări în timpul unui miting în apropiere de Detroit în cursul zilei de astăzi.

Fondatorul Bridgewater, Ray Dalio, avertizează că trecerea de la un sistem comercial și financiar centrat pe SUA a început deja și va fi greu de oprit. Lanțurile globale de aprovizionare și fluxurile de investiții sunt remodelate ca răspuns la războaiele tarifare. Dalio susține că rolul SUA de cumpărător și împrumutător global devine nesustenabil. Deglobalizarea se accelerează, având consecințe grave pentru economii și investitori.

Marea Britanie și Uniunea Europeană se pregătesc să semneze o declarație oficială de promovare a „comerțului liber și deschis”, opunându-se direct politicilor protecționiste ale lui Trump. Proiectul pune accentul pe construirea unui „nou parteneriat strategic” între Londra și Bruxelles. Această mișcare sugerează legături economice mai strânse post-Brexit. Este un răspuns geopolitic semnificativ la amenințările tarifare din partea SUA.

