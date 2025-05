Rezumatul dimineții (29.05.2025)

Wall Street a închis ieri în teritoriul negativ, înainte de raportul privind rezultatele Nvidia ( S&P 500: -0,56%, DJIA : -0,58%, Nasdaq : -0,51%, Russell 2000 : -1,08%). Cu toate acestea, rezultatele care confirmă cererea puternică de inteligență artificială determină o revenire de 1,3% a contractelor futures pe indicii americani.

Nvidia (NVDA.US) a câștigat aproape 5% în tranzacțiile de după închiderea sesiunii, în urma publicării unor rezultate solide. În Q1 2025, veniturile companiei au crescut cu 69% de la an la an, la 44,1 miliarde de dolari, în timp ce EPS a depășit consensul Wall Street (0,81 dolari față de 0,73 dolari așteptat ). Compania prognozează o creștere a marjei brute de la 61% la 72% în Q2.

Curtea de Comerț Internațional a Statelor Unite a blocat în unanimitate majoritatea tarifelor introduse de Donald Trump , considerând că acestea au fost adoptate ilegal prin lege de urgență. Verdictul se referă în principal la tariful global de 10 %, la tarifele aplicate Chinei și la așa-numitele tarife aplicate fentanilului (Chinei, Canadei și Mexicului). Singura cale de revalidare a tarifelor ar fi un apel de succes din partea administrației Trump.

Procesele-verbale ale ultimei reuniuni a FOMC, publicate ieri, confirmă faptul că Fed se află într-o poziție bună cu ratele dobânzilor actuale pentru a răspunde oricăror factori de risc care pot apărea în datele viitoare. Riscul unei inflații persistente este ridicat din cauza politicii comerciale a SUA, a cărei amploare și incertitudine au afectat dolarul.

Semnalele pozitive din partea tarifelor și rezultatele Nvidia au stârnit euforie pe piețele din Asia-Pacific. Cele mai mari creșteri sunt observate în Coreea de Sud ( Kospi : +1,8%), Japonia ( Nikkei 225 : +1,67%) și China ( HSCEI : +1,3%). Australia este, de asemenea, în teritoriul pozitiv ( S&P/ASX 200 : +0,2%), în timp ce India a înregistrat o ușoară corecție ( Nifty 50: -0,1%).

Unele dintre cele mai mari câștiguri sunt înregistrate de acțiunile legate de procesoarele chinezești, după ce administrația Trump a instruit principalii furnizori de semiconductoare și electronice să reducă livrările către China.

Piața Forex: Dolarul american se întărește în raport cu toate monedele din G10, ca urmare a veștii privind decizia privind tarifele ( USDIDX : +0,43%). Cele mai mari pierderi sunt observate în monedele tradiționale de refugiu: francul elvețian ( USDCHF : +0,68%), yenul ( USDJPY : -0,7%) și euro ( EURUSD : -0,43% la 1,124).

Mărfuri: Hotărârea privind tarifele sprijină, de asemenea, petrolul, care a fost recent sub presiune din cauza ofertei excedentare pe fondul preocupărilor economice globale. Contractele futures Brent și WTI își extind câștigurile cu 1,5% și, respectiv, 1,6%, în timp ce contractele futures NATGAS sunt, de asemenea, pe verde (+0,45%). Aurul, însă, se corectează (-0,6% la 3.267 dolari pe uncie).

Piața cripto: Optimismul este vizibil. Bitcoin este în creștere cu 0,3% la 107.700 USD, Ethereum cu 3,6% la 2.730 USD. Câștigurile sunt, de asemenea, vizibile în contractele pentru Sushi (+4,8%), Apecoin (+3,8%), Dogecoin (+2,5%), Polygon (+2,3%) și Chainlink (+1,1%).

