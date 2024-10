Rezumatul dimineții (29.10.2024)

Piețele asiatice s-au tranzacționat mixt, acțiunile japoneze înregistrând performanțe superioare, Nikkei 225 și TOPIX crescând cu 1% și respectiv 0,9%. Câștigurile au venit în ciuda incertitudinii politice, după ce coaliția de guvernare din Japonia și-a pierdut majoritatea parlamentară. Nippon Paint Holdings a crescut cu 24% la știrea achiziției AOC.

Yenul japonez s-a stabilizat după pierderi puternice, ministrul de finanțe Kato avertizând că autoritățile monitorizează volatilitatea valutară. Incertitudinea politică a sporit așteptările privind creșterea cheltuielilor fiscale și capacitatea limitată de creștere a ratei BOJ.

Cele mai multe piețe asiatice au rămas stabile înainte de raportările financiare din sectorul tehnologic. CSI 300 și Shanghai Composite din China au scăzut ambele cu 0,1%, în timp ce Hang Seng din Hong Kong a adăugat 0,3%. KOSPI din Coreea de Sud a scăzut cu 0,3%, iar ASX 200 din Australia a câștigat 0,5%.

Contractele futures de pe Wall Street au stagnat în comerțul asiatic, piețele așteptând rezultatele giganților din tehnologie. Alphabet raportează astăzi, urmat de Meta și Microsoft mâine, cu Apple și Amazon datorate joi.

Prețul aurului s-a apropiat din nou de maximele record, crescând cu 0,4% la 2.753,60 dolari pe uncie, pe fondul cererii pentru active de refugiu înainte de alegerile prezidențiale din SUA. Sondajele recente arată o cursă tot mai strânsă între Trump și Harris.

Prețurile petrolului s-au stabilizat după prăbușirea de 6% de luni, cu petrolul Brent la 70,92 USD și WTI la 67,45 USD. Piețele au considerat că lovitura Israelului asupra Iranului din weekend a fost țintită și este puțin probabil să escaladeze, în timp ce preocupările legate de cerere persistă.

Bitcoin și-a continuat performanța puternică, câștigând 1,8% pentru a ajunge la 71.000 USD, în timp ce Ethereum a crescut, de asemenea, cu 2%.

Prețurile locuințelor din Hong Kong au scăzut pentru a cincea lună consecutiv în septembrie (-1,7% MoM), deși analiștii se așteaptă ca piața să atingă un nivel minim în curând, ca urmare a sprijinului acordat recent prin politici.

Evenimentele cheie care urmează: Datele privind PIB-ul SUA din Q3 (joi), indicele prețurilor PCE și salariile din sectorul neagricol (vineri), datele PMI din China (joi) și reuniunea de politică monetară a Băncii Japoniei din această săptămână.

Accentul rămâne pe relațiile dintre SUA și Taiwan după ce un diplomat american de rang înalt a sosit la Taipei, în timp ce comentariile recente ale lui Trump cu privire la industria cipurilor și nevoile de apărare ale Taiwanului au stârnit îngrijorare, acțiunile TSMC scăzând cu peste 2%.

