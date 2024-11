Rezumatul dimineții (29.11.2024)

Alte date din Japonia au fost mai slabe, însă acest lucru nu oprește yenul japonez. Producția industrială a Japoniei a crescut cu 1,6% de la an la an, sub prognoza de 2%. De la o lună la alta, aceasta a crescut cu 3% față de previziunile de 4% și 1,6% anterior. Ministerul Economiei estimează că aceasta va scădea cu 2,2% MoM în noiembrie și cu -0,5% MoM în decembrie