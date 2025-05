Rezumatul dimineții (30.04.2025)

În prima parte a zilei în regiunea Asia-Pacific, observăm mișcări modeste ale indicilor bursieri. Pe piața chineză, variațiile indicilor sunt limitate la intervalul -0,60% - 0,00%. Indicele japonez JP225 este în scădere cu 0,20%, AU200.cash se tranzacționează plat, iar SG20cash din Singapore este pierde 0,25%. Contractele futures pe indicii CFD din SUA înregistrează scăderi în intervalul 0,45-0,55%.

SMCI, un producător de semiconductori, a publicat date financiare preliminare pentru trimestrul încheiat. Compania și-a redus previziunile privind veniturile și profitul pe acțiune, citând întârzieri în deciziile clienților și probleme de stoc. De asemenea, a raportat marje brute mai mici. Acțiunile companiei au scăzut cu 15% în timpul tranzacțiilor după închiderea ședinței și au contribuit la vânzarea Nvidia și a altor companii similare din sector.

Secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, a confirmat că Trump mai trebuie să aprobe personal 18 acorduri comerciale majore. El a subliniat că niciunul dintre acestea nu a fost finalizat încă. Comentariile sale sugerează că implicarea lui Trump încetinește progresul, iar piețele ar putea estima prematur finalizarea acestor acorduri.

Președintele Trump l-a felicitat pe prim-ministrul canadian Mark Carney pentru victoria sa în alegeri. Ambii lideri și-au subliniat dorința de a coopera ca națiuni suverane. Ei intenționează să se întâlnească personal în curând.

Inflația din Australia pentru Q1 2025 a fost ușor peste așteptări - indicele CPI a fost de 2,4% anualizat. În ciuda acestui fapt, datele susțin așteptările privind o reducere a ratei la reuniunea Reserve Bank of Australia din 19-20 mai. Cu toate acestea, RBA ar putea evita mesajele puternic “dovish” din cauza incertitudinii economice globale. AUD a crescut ușor în urma publicării datelor.

Datele PMI oficiale privind sectorul producție din China au indicat o scădere la 49,0 în aprilie (prognoza 49,8, anterior 50,5). Între timp, indicatorul PMI Caixin, care se concentrează pe exportatorii privați mai mici, a rămas în teritoriu de expansiune la 50,4. Această discrepanță evidențiază reziliența micilor exportatori în ciuda presiunii tarifare în creștere. Comenzile de export au scăzut în cel mai rapid ritm din iulie 2023.

Economistul șef al Goldman Sachs se așteaptă la o scădere continuă cu 5% a valorii dolarului, ceea ce ar adânci inflația, dar ar sprijini exporturile. Încetinirea economică din SUA ar putea slăbi în continuare dolarul.

Producția industrială din Japonia în martie 2025 a scăzut cu 1,1% în ritm lunar (prognoză -0,5%, anterior 2,3%). Vânzările cu amănuntul au crescut cu 3,1% anualizat, dar au ratat, de asemenea, așteptările. Oficialii au indicat producția slabă de vehicule și preocupările legate de tarifele SUA. Cu toate acestea, se așteaptă ca Banca Japoniei să mențină politica monetară neschimbată la reuniunea sa din 30 aprilie - 1 mai.

