Rezumatul dimineții (30.05.2025)

Piețele asiatice se prăbușesc după ce tarifele Trump sunt reinstaurate de Curtea de Apel , punând capăt raliului scurt alimentat de la blocarea lor de miercuri de către instanța comercială. Indicii regionali au scăzut puternic vineri, Hang Seng din Hong Kong coborând cu 1,5%, iar piețele chineze au scăzut cu 0,5-0,7%, secretarul Trezoreriei Bessent confirmând că discuțiile comerciale cu Beijingul au „stagnat” în ultimele săptămâni. Indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu 1,3% ca urmare a datelor mai puternice decât se așteptau privind inflația din Tokyo, care au sporit așteptările Băncii Japoniei privind creșterea ratei dobânzii pentru luna iulie. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0,3% înainte de datele cruciale privind inflația PCE de astăzi.

Tarifele vamale ale lui Trump continuă în timp ce bătăliile juridice se intensifică în urma unei decizii a Curții de Apel de a restabili taxele în timp ce cazul continuă. Președintele a atacat judecătorii tribunalului comercial în postările din social media, numindu-i „escroci de culise” și exprimându-și încrederea că, Curtea Supremă va susține autoritatea sa tarifară. Trump a semnalat că ar putea fi utilizate mecanisme alternative în cazul în care instanțele se pronunță împotriva sa, păstrând intact termenul din iulie pentru punerea în aplicare a tarifelor majore. Piețele se confruntă acum cu o incertitudine prelungită, în timp ce disputele juridice continuă, următoarea audiere fiind programată pentru 5 iunie.

Negocierile comerciale cu China se lovesc de un blocaj , Bessent recunoscând că discuțiile au stagnat în ciuda acordului de dezescaladare din mai. Tensiunile dintre SUA și China au escaladat și mai mult în această săptămână, Washingtonul impunând restricții suplimentare la export pentru livrările de etan și butan către China, în timp ce Beijingul a criticat controalele privind semiconductorii. Activitatea fabricilor s-a contractat probabil pentru a doua lună consecutiv în mai, potrivit sondajului Reuters, indicatorul PMI oficial fiind așteptat la 49,5 sâmbătă. Tarifele de 145% ale lui Trump pentru China amenință redresarea bazată pe exporturi, în timp ce economia se luptă cu deflația și criza imobiliară.

Creșterea inflației din Japonia consolidează cazul de creștere a ratei BOJ , inflația CPI de bază din Tokyo atingând niveluri mai puternice decât se aștepta în mai. Valoarea de referință a consolidat așteptările pieței pentru o creștere a ratei cu 25 de puncte de bază în iulie, susținând puterea yenului față de dolar. Producția industrială a scăzut mai puțin decât previziunile, în timp ce vânzările cu amănuntul au depășit estimările, demonstrând reziliența economică. USD/JPY a scăzut cu 0,3%, deoarece cererea de valori de refugiu a stimulat moneda japoneză pe fondul incertitudinii comerciale reînnoite.

Petrolul se îndreaptă spre al doilea declin săptămânal din cauza așteptărilor de creștere a ofertei OPEC+ și a incertitudinii tarifare. Petrolul Brent a scăzut cu 0,48% la 63,84 dolari, în timp ce WTI a scăzut cu 0,51% la 60,63 dolari, ambele fiind în scădere cu 1,5% săptămânal. Opt membri OPEC+ se întâlnesc sâmbătă, iar analiștii se așteaptă la o creștere a producției care ar putea depăși creșterea anterioară de 411.000 bpd. JPMorgan prognozează o scădere a prețurilor până la 50 de dolari până la sfârșitul anului, în timp ce surplusul global crește la 2,2 milioane bpd. Călătoriile de Memorial Day au susținut cererea din SUA, dar expansiunea globală lunară este cu 250.000 bpd sub așteptări.

Întâlnirea Trump-Powell de la Casa Albă nu produce nicio schimbare de politică , președintele Fed subliniind independența în prima întâlnire față în față de la inaugurare. Trump i-a spus lui Powell că face o „greșeală” prin faptul că nu reduce ratele, citând dezavantajul economic față de China și alte țări. Declarația Fed a subliniat că politica monetară va depinde „în întregime de informațiile economice primite”, deciziile bazându-se pe „analize apolitice”. Piețele estimează o reducere a ratei în septembrie și o monitorizare în decembrie, în timp ce factorii de decizie așteaptă clarificarea politicii tarifare.

Musk pregătește o ieșire dramatică de la Casa Albă cu o conferință de presă comună în Biroul Oval programată astăzi. Trump a anunțat ultima zi a directorului general al Tesla în administrație, după rapoarte privind un proces liniștit de concediere în urma criticii lui Musk la adresa legislației privind reducerea impozitelor. Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală nu a atins obiectivele de reducere fiscală, pe fondul reacției publice privind reducerea locurilor de muncă la nivel federal. Musk a indicat că se va reorienta asupra companiilor, inclusiv Tesla, care s-au confruntat cu boicoturi de vânzări și vandalism în timpul mandatului său guvernamental.

Aurul scade și ar putea închide săptămâna în teritoriul negativ , în ciuda restabilirii tarifelor, în timp ce puterea dolarului și marcarea profitului exercită presiune asupra metalelor prețioase. Aurul spot a scăzut cu 0,7% la 3.293,44 dolari, iar contractele futures pentru august au scăzut cu 0,8% la 3.316,67 dolari, îndreptându-se spre o scădere săptămânală de peste 1%. „TACO” meme - „Trump Always Chickens Out” - câștigă tracțiune social media reflectând scepticismul pieței cu privire la urmărirea tarifelor. Datele privind inflația PCE de vineri ar putea influența perspectiva politicii Fed și direcția dolarului. Metalele industriale au scăzut, de asemenea, contractele futures pe cupru fiind în scădere cu 0,1% pe London Metal Exchange.

