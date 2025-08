Rezumatul dimineții (30.07.2025)

Piețele bursiere din regiunea Asia-Pacific înregistrează o sesiune mixtă. Indicii chinezi sunt în creștere cu 0,50% - 0,90%, în urma prelungirii armistițiului comercial dintre SUA și China.

Dolarul american s-a depreciat ușor față de principalele valute. Investitorii așteaptă decizia Fed privind rata dobânzii și discursul lui Jerome Powell. EURUSD a crescut cu 0,11%, până la 1,15590.

China a confirmat prelungirea cu 90 de zile a armistițiului, deși oficialii americani spun că „unda verde” finală trebuie să vină de la Trump. Discuțiile de la Stockholm nu au dus la un acord final.

Ministrul chinez al finanțelor, Lan Fo’an, a anunțat stimulente fiscale suplimentare pentru a stimula consumul și a contracara presiunea economică. Coordonarea între fondurile de investiții centrale și locale va fi îmbunătățită. Schimbarea de politică vizează adaptarea strategiilor de dezvoltare la provocările actuale — piețele au reacționat pozitiv.

Evenimentul principal al zilei de astăzi este decizia Fed privind rata dobânzii. De asemenea, va fi publicat primul raport privind PIB-ul SUA pentru trimestrul al doilea.

În Australia, inflația din trimestrul al doilea s-a situat la nivelul sau sub nivelul așteptărilor. Inflația CPI globală a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 4 ani, iar inflația CPI de bază a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 3 ani. Piețele includ în prețuri acum în totalitate o reducere a ratei dobânzii RBA cu 25 de puncte de bază în perioada 11-12 august. AUD s-a depreciat în urma publicării datelor.

Un cutremur cu magnitudinea de 8,8-8,7 a lovit coasta de est a Rusiei, declanșând alerte de tsunami în Pacific. Valuri de până la 4 metri au lovit coasta Rusiei, iar valuri puternice sunt așteptate în Japonia, China, Hawaii, coasta de vest a SUA și alte țări.

Tesla a semnat un acord în valoare de 4,3 miliarde de dolari cu LG Energy pentru furnizarea de baterii LFP pentru sistemele de stocare a energiei din SUA. Producția va începe în 2027 la fabricile LG din SUA.

Samsung ar putea investi 7 miliarde de dolari într-o fabrică avansată de ambalare a cipurilor lângă fabrica sa din Texas, axată pe AI. SK Hynix ia în considerare extinderea producției de DRAM în SUA.

SEC a aprobat crearea/răscumpărarea în natură a ETF-urilor cripto, permițând schimburi directe de criptomonede către ETF-uri. Acest lucru reduce costurile, îmbunătățește eficiența și ar putea stimula interesul instituțional.

Visa a raportat venituri de 10,2 miliarde de dolari (+14% față de anul precedent) și un profit pe acțiune de 2,98 dolari, depășind așteptările. Volumul tranzacțiilor transfrontaliere a crescut cu 12%, iar volumul plăților a crescut cu 8%. Cheltuielile consumatorilor rămân puternice, în ciuda preocupărilor macroeconomice.

Fidelity se așteaptă ca aurul să atingă 4.000 de dolari/uncie până la sfârșitul anului 2026, susținut de relaxarea politicii monetare a Fed, de slăbirea dolarului și de achizițiile băncilor centrale.

Trump a scurtat termenul limită pentru pacea dintre Rusia și Ucraina la „10-12 zile” și a reiterat amenințările cu tarife secundare de 100% în cazul lipsei de progrese. El și-a exprimat frustrarea față de lipsa unui acord și a avertizat că vor fi impuse sancțiuni partenerilor comerciali ai Rusiei.

