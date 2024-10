Rezumatul dimineții (30.09.2024)

Sesiunea de vineri de pe piețele financiare globale s-a încheiat în creștere puternică pentru indicii europeni. În cazul Wall Street, câștigurile nu au fost atât de uniforme, în principal companiile cu capitalizare de piață mică fiind în creștere. Indicele tehnologic Nasdaq a încheiat ziua de tranzacționare în scădere cu aproape 0,39%.

Noua săptămână începe cu o continuare a sentimentului optimist în China, pe fondul unui plan amplu de reducere a ratelor dobânzilor și de implementare a unor măsuri suplimentare de stimulare a economiei. Indicii de acolo își extind câștigurile solide, indicele Shanghai, printre altele, tranzacționându-se cu 7% mai sus astăzi.

Banca Populară a Chinei a anunțat la sfârșitul săptămânii că va instrui băncile să reducă ratele ipotecare pentru creditele imobiliare existente înainte de 31 octombrie. În plus, cele trei orașe Guangzhou, Shanghai și Shenzhen au anunțat facilități pentru cumpărarea de locuințe.

Starea de spirit este extrem de pozitivă în acest moment, dar trebuie amintit că toate acestea se întâmplă înainte de sărbătoarea Zilei Naționale. Ca urmare, piețele chineze vor avea o pauză de o săptămână începând de mâine. Piețele interne vor relua tranzacțiile abia pe 8 octombrie.

Ca o contrabalansare a sentimentului bun din China, datele Caixin PMI au raport niveluri de 49,3 (anterior 50,4) pentru producție și 50,3 (anterior 51,6) pentru servicii.

Perechea USDJPY începe tranzacționarea de luni cu o extindere a scăderilor. Conform datelor macro, vânzările de retail din august au ajuns la 2,8% YoY (2,3% a fost așteptat), în timp ce producția industrială a scăzut cu 3,3% MoM (-0,9% a fost așteptat) în aceeași perioadă.

Cel mai important eveniment macro al zilei, care este de natură să crească volatilitatea pieței în timpul tranzacționării de astăzi, este reprezentat de datele CPI din Germania (citire principală la 15:00 ora României; cu toate acestea, un vârf de volatilitate poate apărea la 11:00 ora României, când vor fi cunoscute datele din statele individuale). După-amiază sunt programate, de asemenea, un rezultat al datelor PMI din Chicago și discursuri ale lui Powell și Lagarde, dar nu este clar în acest moment dacă bancherii se vor referi la situația monetară actuală.

Pe partea geopolitică, atenția se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, unde rapoartele sugerează că forțele israeliene se concentrează pe frontul de nord și se pregătesc pentru o invazie terestră a Libanului.

Monedele de la Antipozi se descurcă cel mai bine în prezent pe piața valutară. Scăderi sunt observate în principal la francul elvețian și dolarul american. Gazele naturale pierd în prezent aproape 2% pe o bază intraday. În schimb, observăm ușoare creșteri pe piețele petrolului și aurului.

Bitcoin oprește raliul ascendent luni dimineață și se retrage cu 2% la nivelul de 64.600 USD. Volatilitatea actuală pe perechi valutare individuale. Sursa: xStation Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

