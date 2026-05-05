Rezumatul dimineții 📈 Bitcoin revine la nivelul de 81.000 USD, Wall Street înregistrează câștiguri în ciuda prețurilor în creștere la petrol (05.05.2026)

Prețurile petrolului înregistrează o ușoară scădere după creșterile de ieri, în timp ce contractele futures pe indici bursieri — inclusiv US100 și US500 — precum și Bitcoin revin, în ciuda incertitudinii persistente și a tensiunilor extrem de ridicate din Golful Persic. Cea mai mare criptomonedă urcă spre 81.000 de dolari, consolidând sentimentul optimist în jurul unei reveniri treptate la o tendință ascendentă. Principalele date macroeconomice de astăzi includ datele JOLTS din SUA și datele ISM Services din SUA, ambele programate pentru 17:00 ora României. Înainte de debutul sesiunii, PayPal și Pfizer vor raporta rezultatele financiare, urmate de AMD după închidere sesiunii.

Tensiunile geopolitice din Golful Persic afectează logistica și securitatea petrolului — o navă Maersk sub pavilion american a părăsit Golful prin Strâmtoarea Hormuz sub escortă militară americană, evidențiind riscurile operaționale ridicate de-a lungul uneia dintre cele mai critice rute energetice din lume. Astfel de evoluții indică amenințări tangibile la adresa continuității aprovizionării și o militarizare crescândă a regiunii.

Piața petrolului semnalează condiții de înăsprire a ofertei pe fondul conflictului cu Iranul — Chevron indică o deteriorare a contextului ofertei, în timp ce rezervele de stocare sunt epuizate, reducând capacitatea pieței de a absorbi șocurile de ofertă. Acest context favorizează o volatilitate crescută a prețurilor la energie.

Banca Centrală a Australiei (RBA) a majorat ratele dobânzilor, în conformitate cu așteptările, înăsprind politica monetară ca răspuns la inflația persistentă și ridicând rata dobânzii de referință de la 4,10% la 4,35%.

Palantir a depășit semnificativ așteptările financiare și și-a revizuit în sus previziunile — compania a raportat rezultate mai bune decât se aștepta (EPS de 1,33 USD față de prognoza de 1,28 USD, alături de venituri și EBITDA mai solide), în timp ce și-a îmbunătățit perspectivele pentru trimestrul al doilea și pentru întregul an, în special în segmentul comercial din SUA. Acest lucru indică o cerere puternică și susținută pentru soluții de date/AI și o eficiență operațională îmbunătățită. În ciuda acestui fapt, acțiunile au scăzut cu aproape 3% în tranzacțiile după închiderea sesiunii.

SUA își schimbă poziția de reglementare privind inteligența artificială – administrația ia în considerare introducerea unor mecanisme de supraveghere pentru modelele de AI înainte de lansarea publică, inclusiv un potențial proces formal de revizuire și crearea unui grup de lucru care să reunească guvernul și marile companii din domeniul tehnologiei. Acest lucru marchează o abatere de la abordarea anterioară, mai puțin intervenționistă, și introduce un potențial factor de risc de reglementare pentru sector.

Uniunea Europeană monitorizează activ dezvoltarea AI și colaborează cu sectorul privat — contactul cu Anthropic în legătură cu proiectul Mythos subliniază implicarea tot mai mare a autorităților de reglementare în domeniul AI, ceea ce ar putea duce la o mai mare armonizare sau la divergențe de reglementare între UE și SUA. OIL și Palantir (interval zilnic) Sursa: xStation5 Sursa; xStation5

