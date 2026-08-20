Rezumatul dimineții: Bursele asiatice în teritoriu pozitiv, Bitcoin crește cu 8% – A revenit apetitul pentru risc? (20.08.2026)

Majoritatea indicilor asiatici se tranzacționează astăzi pe verde. Indicele chinez Hang Seng a crescut cu 1,1%, în timp ce indicele japonez Nikkei 225 a înregistrat un câștig de 1,3%. În același timp, indicele coreean KOSPI se tranzacționează la un nivel semnificativ mai ridicat, cu o creștere de 5,9%.

📈 Acțiuni

Principalul catalizator al acestor creșteri poate fi atribuit anunțurilor de ieri ale secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Declarațiile sale au dus la o scădere substanțială a randamentelor obligațiunilor pe termen lung (-1,8% sau 9 puncte de bază în cazul celor pe 30 de ani) și la o depreciere notabilă (-0,9%) a dolarului american. O parte din acest capital a fost redirecționată către piețele de acțiuni, ceea ce a beneficiat ulterior bursele asiatice.

Indicele KOSPI este susținut și mai mult de o creștere de peste 12% a acțiunilor SK Hynix, în urma anunțului făcut ieri de companie privind un plan de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 40 de trilioane de woni (aproximativ 29 de miliarde de dolari). Compania intenționează să achiziționeze și să anuleze până la 24 de milioane de acțiuni până la 19 noiembrie.

În ceea ce privește măsurile luate de Departamentul Trezoreriei, programul vizează:

Cel puțin dublarea pragului maxim pentru operațiunile individuale de răscumpărare (de la 2 miliarde de dolari la 4 miliarde de dolari);

Concentrarea pe segmentul cu scadență lungă al curbei, în special achiziționarea de obligațiuni de stat cu scadență lungă (ceea ce va duce la o creștere a lichidității);

Începerea programului pe 9 septembrie și menținerea acestuia în vigoare până cel puțin pe 4 noiembrie, când Departamentul Trezoreriei va publica noi planuri trimestriale.

🧈 Metale prețioase

Scăderea randamentelor obligațiunilor a susținut în mod natural prețurile aurului, care au înregistrat ieri o creștere de 4,4%. Astăzi, observăm o ușoară corecție în acest domeniu (-0,7%). O tendință similară s-a înregistrat ieri și în cazul argintului, care a înregistrat o creștere de 5,8%.

Prețul actual al unei uncii troy de aur este de aproximativ 4.490 de dolari, în timp ce argintul se tranzacționează la 67 de dolari.

₿ Criptomonede

Și principalele criptomonede s-au apreciat. Urcarea dinamică a bitcoinului peste 69.000 de dolari a fost susținută de presiunea politică exercitată de Donald Trump, care îndeamnă Congresul să adopte Legea CLARITY. Aceste eforturi au coincis cu o întâlnire cu reprezentanții industriei la Casa Albă, care a reaprins puternic speranțele pieței privind o reglementare favorabilă.

💱 Valute

Situația de pe piața valutară tradițională s-a prezentat diferit.

Indicele dolarului a scăzut ieri cu 0,9%, atingând cel mai scăzut nivel din luna mai. O evoluție similară a fost observată la perechea EURUSD (+0,9%), care s-a apropiat de 1,17.

O depreciere de această amploare a mai fost observată ultima dată în urma ședinței Fed din iulie, care i-a determinat pe investitori să-și retragă o parte semnificativă din pariurile pe majorările ratei dobânzii.

Deși, din punct de vedere tehnic, măsurile luate ieri de Departamentul Trezoreriei nu constituie o relaxare monetară (care ține de competența Rezervei Federale), efectul asupra pieței a fost similar. Decizia implică o ofertă mai mare de dolari pe piață, ceea ce a dus, în mod firesc, la deprecierea monedei.

Figura 1: Evoluția unor valute selectate (19.08.2026)

Sursă: XTB Research, 20.08.2026

Astăzi, situația se stabilizează. Monedele vândute de obicei în tranzacțiile de tip „carry trade” pierd teren în mod deosebit. Și dolarul australian înregistrează o evoluție slabă, afectat de datele macroeconomice publicate în ultimele ore.

Figura 2: Evoluția unor monede analizate(20.08.2026)

Sursă: XTB Research, 20.08.2026

📈 Date macroeconomice și politica monetară

Astăzi, ne vom concentra în primul rând asupra procesului-verbal de ieri, transcrierea dezbaterii din cadrul celei mai recente reuniuni a FOMC. Ce am aflat?

„Mulți” responsabili de politici au concluzionat că ar fi probabil necesară o înăsprire monetară suplimentară dacă inflația nu va scădea.

Comitetul rămâne profund divizat în ceea ce privește evaluarea perspectivelor inflației. În timp ce o „majoritate” a participanților anticipează o scădere treptată a inflației în a doua jumătate a acestui an, „mulți” rămân îngrijorați că aceasta ar putea rămâne la un nivel ridicat. S-a remarcat că indicatorii inflației de bază rămân la un nivel îngrijorător de ridicat, iar așteptările privind inflația au atins niveluri care le depășesc pe cele înregistrate înainte de conflictul din Iran.

Acei responsabili politici care au pledat în iulie pentru menținerea ratelor dobânzilor la nivelurile actuale au susținut că o pauză ar permite o evaluare mai precisă a situației. De la acea ședință, publicarea unor date mai slabe privind piața muncii și a unor valori ale inflației ușor mai scăzute le-a consolidat semnificativ poziția.

Membrii care au votat pentru o majorare au estimat că o astfel de măsură ar atenua probabil necesitatea unei înăspriri economice mai agresive și potențial mai costisitoare într-o etapă ulterioară.

🌍 Geopolitică

În încheiere, o scurtă mențiune privind rapoartele recente ale Axios. Citând oficiali americani, portalul a raportat că armata SUA operează în mod discret, de câteva săptămâni, un coridor maritim securizat prin canalul sudic al Strâmtorii Hormuz, în largul coastei Omanului.

Se pare că între 15 și 20 de petroliere sunt escortate prin strâmtoare în fiecare noapte, ceea ce permite exporturi zilnice de aproximativ 10 milioane de barili de petrol – aproape jumătate din volumul înregistrat înainte de conflict. În anumite nopți, acest volum ar ajunge, potrivit rapoartelor, la 15-20 de milioane de barili. Se spune că forțele americane facilitează direct exportul atât al navelor încărcate care părăsesc Golful, cât și al navelor goale care sosesc pentru a încărca țiței.

🛢️ Mărfuri energetice

Până în prezent, aceste rapoarte nu au avut un impact semnificativ asupra prețurilor globale ale petrolului sau gazelor.