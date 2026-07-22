Rezumatul dimineții: Companiile din domeniul AI și aurul revin în grațiile investitorilor? (22.07.2026)

Ziua de marți a adus creșteri semnificative pe piețele din SUA și Europa. Indicele Nasdaq 100 a crescut cu 1,3%, iar indicele paneuropean Euro Stoxx 50 cu 0,9%. Acest lucru s-a întâmplat pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA și Iran, care au determinat prețul țițeiului Brent să revină peste nivelul de 92 de dolari pe baril.

📈 Acțiuni

Companiile din sectorul mai larg al AI par să revină în grațiile investitorilor, fiind principalul motor al aprecierii de ieri a principalilor indici bursieri. Printre cei mai mari câștigători de marți s-au numărat Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne și Seagate – toate înregistrând creșteri de peste 10%.

Figura 1: Câștigătorii și pierzătorii zilei pe Nasdaq 100 (21.07.2026)

Sursa: XTB Research, 22.07.2026

Creșterile semnificative înregistrate astăzi de indicele coreean KOSPI, care se apreciază cu 2% astăzi, nu sunt, așadar, surprinzătoare, fiind susținute de performanțele solide ale companiilor Samsung (+2,8%) și SK Hynix (+2,4%).

Situația pare mai gravă pe alte piețe asiatice, în special pe indicele chinez Hang Seng (-1%), unde se înregistrează pierderi pentru giganți precum Tencent (-6,2%), Geely (-4%) și Xiaomi (-3,5%).

Indicele futures pentru S&P 500 se află, de asemenea, pe roșu. Cu toate acestea, pierderile sunt minore (-0,2%), iar atenția se concentrează nu numai asupra problemelor geopolitice, care afectează prețul petrolului brut și al GNL, ci și asupra rezultatelor giganților. Astăzi așteptăm rapoartele trimestriale ale unor companii precum Tesla, Google, AT&T, IBM și ServiceNow.

🌍 Geopolitică

De la începutul săptămânii, forțele americane au continuat atacurile nocturne pe teritoriul iranian – aceasta este a 11-a noapte consecutivă de bombardamente. Țintele includ centrele de comandă iraniene, bazele de rachete, hangarele de avioane și depozitele de drone. Atacurile au afectat numeroase orașe, printre care Bushehr, Tabriz și Bandar Abbas. Autoritățile iraniene nu rămân pasive și răspund cu atacuri asupra unor ținte din Kuweit, Iordania, Siria și Bahrain.

Tensiunea a crescut drastic după moartea a cel puțin trei soldați americani, care au pierit în urma atacurilor iraniene din Iordania și Irak de weekendul trecut. Președintele Donald Trump a anunțat o ripostă fermă și a amenințat că va extinde atacurile asupra infrastructurii civile și energetice dacă Iranul nu ajunge la un acord.

Mediatorii (Qatar, Egipt și Pakistan) trebuiau să prezinte ieri ambelor părți o propunere pentru un armistițiu de 10 zile, care ar constitui, într-un fel, o revenire la situația de după semnarea memorandumului de 60 de zile. În ciuda schimbului continuu de lovituri, atât autoritățile de la Teheran, cât și administrația președintelui Trump au semnalat disponibilitatea de a reveni la negocieri.

🛢️ Mărfuri energetice

Continuarea bombardamentelor și lipsa unor indicii clare care să sugereze că ambele părți au ajuns la un acord duc la creșteri suplimentare ale prețurilor pentru principalele mărfuri energetice.

În prezent, prețul barilului de Brent se situează la aproximativ 92 de dolari, iar cel al WTI la 85 de dolari, ceea ce înseamnă o creștere de 8%, respectiv 6%, față de nivelurile înregistrate exact acum o săptămână.

Gazul de pe bursa olandeză TTF devine, de asemenea, mai scump, ajungând la 60 de dolari pe MWh (+11% pe săptămână).

🧈 Metale prețioase

În ciuda lipsei datelor macroeconomice de prim rang și a reuniunilor celor mai mari bănci centrale, randamentele obligațiunilor pe 10 ani sunt în creștere în multe economii dezvoltate (inclusiv Germania și Japonia). În același timp, prețurile metalelor prețioase sunt în creștere, reprezentând o alternativă directă la obligațiuni pentru unii investitori.

În opinia noastră, această creștere semnalează un fel de aversiune față de risc în rândul investitorilor, pe fondul tensiunilor geopolitice neîncetate și al reapariției îngrijorărilor cu privire la situația de pe piața energiei (arătând, în același timp, cât de important a fost rolul revenirii optimismului privind sectorul AI în creșterile de ieri de pe piața bursieră).

O uncie troy de aur costă aproximativ 4.135 de dolari (+1,4%), iar argintul 59,8 dolari (+1,7%).

📈 Date macroeconomice și politica monetară

Ungaria

Atenția noastră s-a îndreptat ieri, ceea ce ar putea părea destul de neașteptat, asupra Ungariei. MNB, sau Banca Națională a Ungariei, a efectuat a doua reducere a ratei dobânzii de la izbucnirea războiului din Iran. Această reducere este o consecință a scăderii inflației (1,7%) sub ținta de inflație a băncii (3% ± 1pp.). Chiar și în ciuda reducerilor, rata de referință din Ungaria rămâne cu 2 pp. mai mare decât în Polonia. Există, așadar, un spațiu semnificativ pentru o relaxare suplimentară. Dacă o creștere salarială încă destul de dinamică (7% în termeni reali, adică după luarea în calcul a inflației) nu va sta în cale, ne așteptăm la continuarea reducerilor în cadrul următoarelor ședințe.

Marea Britanie

Astăzi, atenția s-a îndreptat către Insulele Britanice, de unde am primit datele privind inflația din iunie. Rata inflației globale a scăzut mai mult decât se aștepta (la 2,6%), ceea ce a fost, desigur, în mare parte o consecință a prețurilor mai mici la combustibil la benzinării. Cu toate acestea, pentru investitori, lipsa schimbărilor la nivelul inflației de bază, care a rămas la 2,6%, și scăderea foarte mică a inflației în sectorul serviciilor (3,6%), care rămâne principalul factor de îngrijorare pentru Banca Angliei, pot fi mai importante. Analizând evaluările pieței, investitorii se așteaptă la două majorări ale ratei dobânzii în Marea Britanie înainte de sfârșitul anului. Prima ar putea avea loc încă din septembrie. Este greu de anticipat o majorare la următoarea ședință (30 iulie).

💱 Valute

Pe fondul tensiunilor globale în creștere și al revenirii prețurilor petrolului Brent cu mult peste nivelul de 90 de dolari pe baril, dolarul și monedele legate de materii prime se apreciază. În fruntea clasamentului se află coroana norvegiană și dolarul australian.

Yenul, deși se situează în mijlocul clasamentului, după ce s-a depreciat cu aproximativ 0,4% față de dolar de la începutul săptămânii, a atins ieri un nou minim de aproape 40 de ani, la nivelul de 163,2.

Pe termen lung, acest lucru este, desigur, în mare măsură o consecință a revenirii în favoare a strategiei „carry trade”, care se bazează pe împrumutarea unei monede (în acest caz, yenul) la rate ale dobânzii aproape de zero și schimbarea imediată a acesteia cu o altă monedă (de exemplu, dolarul) pentru a realiza o investiție pe o piață care oferă rate de rentabilitate mai ridicate.

Figura 2: Ratele dobânzilor în SUA (limita superioară) și Japonia + USDJPY (1987 - 2026)

Source: Bloomberg, 21.07.2026

Sursa: Bloomberg, 21.07.2026

În ultimele zile, însă, factorul dominant care determină această depreciere este problema escaladării în continuare a tensiunilor dintre SUA și Iran și creșterea prețurilor la materiile prime energetice care rezultă din aceasta.

Aproape 90% din cererea de energie a Japoniei provine din importuri, iar în condiții normale, principalii săi furnizori sunt țările din Orientul Mijlociu.

Figura 3: Balanța comercială energetică a Japoniei (1998 - 2026)

Sursa: IEA, 21.07.2026

Lipsa unei detensionări pe termen lung a conflictului dintre Statele Unite și Iran se poate traduce nu numai printr-o creștere semnificativă a presiunilor inflaționiste, ci și prin probleme legate de menținerea continuității aprovizionării cu materii prime energetice esențiale.

₿ Criptomonede

O deteriorare a sentimentului este vizibilă și pe piața criptomonedelor, deși amploarea scăderilor este în prezent redusă.