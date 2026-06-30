Rezumatul dimineții 🔼 Creșterea burselor se accentuează pe fondul dinamicii din sectorul AI – Yenul japonez atinge minimul din 1986 (30.06.2026)

Piețele bursiere asiatice au încheiat trimestrul cu creșteri puternice, susținute de îmbunătățirea sentimentului pe Wall Street, unde acțiunile din sectorul semiconductorilor au condus din nou avansul. Indicele MSCI Asia Pacific a urcat cu aproape 1,5%, înregistrând cea mai puternică performanță trimestrială din ultimii aproape 17 ani. Optimismul s-a extins și la piețele de contracte futures, indicând creșteri suplimentare atât pentru acțiunile americane — după ce indicele Dow Jones Industrial Average a închis luni la un nou maxim istoric —, cât și pentru acțiunile europene. Puncte cheie Coreea de Sud a rămas cea mai performantă piață bursieră majoră din lume în acest an, indicele Kospi înregistrând o creștere de 2,9% pe parcursul sesiunii.

Acțiunile din sectorul semiconductorilor legate de AI au continuat să domine raliul. Samsung a înregistrat o creștere de peste 5%, ridicându-și randamentul de la începutul anului la peste 100%, în timp ce SK Hynix a încheiat trimestrul cu un câștig extraordinar de aproape 240%.

Piețele valutare s-au concentrat asupra yenului japonez, care s-a depreciat peste 162 față de dolarul american, atingând cel mai slab nivel din 1986 și coborând sub nivelurile care au declanșat anterior intervenția oficială în 2024.

Un yen mai slab continuă să susțină exportatorii japonezi și contribuie la menținerea acțiunilor interne aproape de niveluri record, dar, în același timp, crește costurile importurilor, afectează puterea de cumpărare a gospodăriilor și sporește presiunea politică asupra guvernului.

Intervențiile verbale ale oficialilor japonezi, printre care secretarul șef al Cabinetului, Yoshimasa Kihara, și ministrul Katayama, nu au reușit să oprească declinul monedei.

Țițeiul Brent s-a tranzacționat în apropierea nivelului de 72,50 dolari pe baril și se îndreaptă în continuare către cea mai mare scădere trimestrială de la începutul pandemiei. Piața continuă să reacționeze la creșterea fluxurilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, ca urmare a progreselor înregistrate în negocierile de pace din regiune.

Morgan Stanley a întărit perspectivele pesimiste privind țițeiul, avertizând că piața mondială a petrolului s-ar putea confrunta cu o supraofertă în lunile următoare. Perspectiva tehnică USDJPY (D1, W1) De câțiva ani, piețele anticipează o îndepărtare de politica monetară extrem de acomodativă a Băncii Japoniei. Deși BoJ a implementat creșteri modeste ale ratei dobânzii, poziția sa generală rămâne extrem de acomodativă. Banca centrală nu dă încă semne de determinare în a reduce în mod semnificativ achizițiile de obligațiuni sau în a înăspri agresiv politica monetară, în ciuda condițiilor economice în deteriorare. Un yen mai slab continuă să susțină economia Japoniei, bazată pe exporturi, și oferă un impuls important pentru cele mai mari companii listate la bursă din țară Sursa: xStation5 Deși perechea USD/JPY se tranzacționează aproape de maximele înregistrate în ultimele câteva decenii, indicatorul RSI săptămânal se menține în jurul valorii de 65, ceea ce sugerează că există încă potențial de creștere înainte ca condițiile tehnice să indice o situație de supra-cumpărare. În 2025, perechea a reușit să se mențină peste nivelul de suport reprezentat de media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de săptămâni, situată în apropierea valorii de 147,5, înainte de a-și relua tendința ascendentă pe termen lung. O depășire decisivă a nivelului de 163 ar putea deschide calea către un nou impuls puternic de creștere Sursa: xStation5

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