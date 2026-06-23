Rezumatul dimineții – Detensionarea situației în Strâmtoarea Hormuz; scăderea acțiunilor SpaceX determină declinul marilor companii tehnologice (23.06.2026)

🛢️ Materii prime și geopolitică Scăderea prețului petrolului: Prețul unui baril de țiței Brent a coborât sub nivelul de 78 USD , pe fondul reacției pieței la detensionarea situației din Orientul Mijlociu.

Progres în negocierile dintre SUA și Iran: Discuțiile din Elveția au înregistrat progrese. Părțile au convenit să stabilească o linie specială de comunicare pentru a evita conflictele atunci când navele traversează strategicul Strâmtoarea Hormuz . În plus, ambele țări s-au angajat să garanteze integritatea teritorială a Libanului.

Negocieri: Până în prezent, au fost soluționate problemele legate de deblocarea activelor iraniene și chestiunile privind exporturile de petrol iranian.

Mesaj contradictoriu din partea lui Donald Trump: Trump a comentat că o cantitate mare de petrol circulă prin Strâmtoarea Hormuz, iar prețurile materiilor prime au scăzut semnificativ. Cu toate acestea, el a avertizat că SUA dețin controlul deplin asupra strâmtorii și pot restabili imediat blocada dacă Iranul nu respectă termenii acordului.

Fondurile Iranului: Guvernatorul Băncii Centrale a Iranului a informat că fondurile deblocate nu vor fi alocate exclusiv bunurilor de primă necesitate. Teheranul va putea achiziționa și alte bunuri care nu fac obiectul sancțiunilor, deși nu este obligat să cumpere produse agricole din SUA. 📈 Piața bursieră Răcirea raliului din sectorul AI: indicii americani s-au retras de la nivelurile record. Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,3%, iar creșterea randamentelor obligațiunilor americane a afectat, de asemenea, sentimentul pieței, alimentând o nouă apreciere a dolarului american. În prezent, observăm o scădere a contractelor futures US100 de aproape 1,2%.

Scăderi în Asia: piețele bursiere asiatice, în special cele din Coreea de Sud, au urmat același trend, pierzând teren din cauza unei vânzări masive a acțiunilor producătorilor de cipuri. Indicele KOSPI a scăzut cu până la 6%, în timp ce în Japonia, unde continuă vânzarea masivă a yenului, indicele Nikkei 225 a pierdut 1,62%. Unele piețe chineze sunt închise astăzi din cauza unei zile de sărbătoare.

Scădere bruscă de 16% pentru SpaceX: Valoarea companiei lui Elon Musk a scăzut sub prețul de închidere din prima zi de tranzacționare publică. Motivul este anunțul privind împrumuturi agresive , întrucât compania emite pentru prima dată obligațiuni cu rating de investiții pentru a-și finanța ambițiile masive în domeniul infrastructurii de AI, în ciuda semnării unui contract de mai multe miliarde pentru furnizarea de putere de calcul către Reflection AI.

Alphabet sub presiune: Acțiunile gigantului au suferit mult în urma știrii că John Jumper , vicepreședinte al Google DeepMind și laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2024, părăsește compania pentru a se alătura concurentului, Anthropic. 📊 Macroeconomie și valute Japonia (indicatorii PMI preliminari): Datele s-au dovedit mai bune decât se aștepta. Indicele din sectorul manufacturier a crescut la 54,9 puncte (față de 54,5 anterior), iar indicele compozit a urcat la 52,5 puncte (față de 51,1 anterior), indicând o redresare economică solidă.

Australia (indicatorii PMI preliminari): Rezultatele au fost mixte. Sectorul manufacturier se descurcă bine și se extinde la un ritm de 52,1 puncte , dar sectorul serviciilor rămâne în teritoriu de recesiune, înregistrând 49,9 puncte.

EURUSD se tranzacționează în jurul minimelor de săptămâna trecută, aproape de 1,14, în timp ce USDJPY crește spre 162, în ciuda încercărilor de intervenție verbală din partea autorităților japoneze. 🔭 Ce să urmărim astăzi? Deschidere prudentă în Europa: Contractele futures sugerează o deschidere tensionată în Europa, după valul de vânzări din sectorul tehnologic de pe Wall Street și din Asia. Indicele DE40 a scăzut cu 0,6%, în timp ce UK100 pierde 0,7%.

Tensiuni suplimentare în Orientul Mijlociu: Investitorii vor urmări dacă scăderea prețurilor petrolului se va menține în contextul progreselor diplomatice, ceea ce ar putea aduce o ușurare companiilor de transport, dar ar afecta sectorul energetic. Prețurile petrolului Brent se bazează în prezent pe nivelurile de suport de săptămâna trecută, în jurul mediei mobile pe 200 de perioade .

Presiune asupra marilor companii din sectorul tehnologic: Cheia va fi performanța sectorului semiconductorilor și a companiilor din domeniul inteligenței artificiale. Piața va testa dacă vânzarea masivă de ieri a acțiunilor Alphabet și SpaceX prezintă doar o realizare temporară a profiturilor sau o corecție mai profundă a unui sector supraevaluat. Pe piețe se vorbește din ce în ce mai mult despre îndatorarea masivă a companiilor din sectorul tehnologic și despre faptul că datoriile cresc mai repede decât veniturile sau chiar profiturile.

Contextul politic: Investitorii vor începe, de asemenea, treptat să se poziționeze în perspectiva viitoarelor evenimente macroeconomice. A fost anunțat calendarul audierilor din Congres, în cadrul cărora președintele Fed, Kevin Warsh, va depune mărturie pe 14 iulie .

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