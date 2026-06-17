Rezumatul dimineții: Emoțiile se calmează după armistițiu. Fed-ul în centrul atenției astăzi

📈 Piața bursieră Ședința de ieri de pe Wall Street, în ciuda unei deschideri pozitive, s-a încheiat cu o corecție moderată , indicele S&P 500 înregistrând o scădere de 0,6% , în timp ce Nasdaq 100 a pierdut aproape 1,2% .

Singurul indice major care a încheiat ziua pe teritoriu pozitiv a fost Dow Jones, care a crescut cu 0,6% .

Optimismul inițial al investitorilor legat de știrea privind armistițiul semnat s-a estompat treptat .

Informațiile privind situația financiară a OpenAI apar în contextul în care compania se pregătește pentru debutul pe bursă, după ce a depus deja un prospect confidențial pentru IPO ; potrivit relatărilor din presă, debutul ar putea avea loc încă din septembrie 2026, cu o valoare potențială de până la 1 trilion de dolari .

Acțiunile SpaceX au crescut în timpul sesiunii de ieri cu aproape 5%, depășind pragul de 200 de dolari .

Sesiunea de astăzi din Asia este marcată de stări de spirit mixte , creșterile fiind conduse de indicele japonez Nikkei și cel sud-coreean Kospi , în timp ce indicele chinez Hang Seng înregistrează o ușoară corecție . 🧠 OpenAI OpenAI a cheltuit 3,7 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2026 , față de venituri în valoare de 5,7 miliarde de dolari (datele provin din documente distribuite acționarilor și raportate de The Information).

Amploarea cheltuielilor arată că, în ciuda creșterii dinamice a veniturilor, compania continuă să suporte costuri enorme legate de dezvoltarea modelelor de inteligență artificială , extinderea infrastructurii informatice și întreținerea serviciilor precum ChatGPT. 🏛️ Macroeconomie și politică monetară Atenția pieței este concentrată în prezent asupra deciziei Fed privind rata dobânzii , care este, fără îndoială, cel mai important eveniment al sesiunii de astăzi.

Merită reamintit faptul că aceasta va fi prima ședință a FOMC prezidată de Kevin Warsh .

Noul președinte al Fed, Kevin Warsh, își începe mandatul într-un context economic dificil , caracterizat de inflație persistentă, incertitudine privind ritmul de creștere economică și volatilitate ridicată pe piețele financiare .

Deciziile inițiale de politică monetară ale lui Kevin Warsh vor fi analizate cu atenție de investitori și ar putea avea un impact semnificativ asupra evaluării întregului său mandat . 🌍 Geopolitică (SUA – Iran) Donald Trump a declarat că este încrezător în succesul acordului dintre SUA și Iran , subliniind că asigurarea faptului că Iranul nu va deține niciodată arme nucleare rămâne condiția sa principală.

Potrivit lui Trump, memorandumul semnat de ambele părți definește clar acest obiectiv , iar negocierile trec acum la etapa următoare, care se preconizează că va duce la un acord final în următoarele săptămâni .

Trump a adăugat că Iranul este interesat de o concluzie rapidă a discuțiilor și de o revenire la relații economice normale .

În viziunea lui Trump, principalele linii ale acordului au fost deja convenite , negocierile ulterioare se vor concentra pe punerea la punct a detaliilor, iar a doua etapă a discuțiilor s-ar putea dovedi mai ușoară decât prima . China Autoritățile chineze au anunțat emisiunea de obligațiuni speciale în valoare de 300 de miliarde de yuani pentru recapitalizarea sectorului bancar.

De asemenea, Beijingul se angajează să intensifice eforturile menite să reduce datoria administrațiilor locale și să stabilizeze sectorul imobiliar .

Guvernatorul Băncii Populare a Chinei (PBOC), Pan Gongsheng, a estimat că ritmul anterior de creștere a creditării nu mai este posibil sau de dorit , semnalând o expansiune mai moderată a creditării în trimestrele următoare.

În același timp, PBOC pregătește măsuri suplimentare pentru a sprijini internaționalizarea yuanului prin dezvoltarea piețelor valutare și de obligațiuni offshore. 🛢️ Mărfuri Scăderea prețurilor petrolului s-a accentuat în urma unor rapoarte conform cărora, în cadrul acordului pregătit între SUA și Iran, Teheranul ar putea să reia aproape imediat vânzările legale de petrol .

Piața a interpretat această informație ca un semnal al unei posibile creșteri a ofertei globale de petrol și al unei normalizări treptate a tranzitului prin Strâmtoarea Hormuz .

Investitorii au început să ia în calcul o disponibilitate mai mare a mărfii pe piața globală , ceea ce a exercitat presiune asupra prețurilor petrolului Brent și WTI .

Cu toate acestea, unii analiști subliniază că o normalizare completă a exporturilor ar putea dura mai mult din cauza constrângerilor logistice și a preocupărilor legate de securitate.

Stări de spirit mixte se observă și pe piața metalelor prețioase.

Aurul se menține aproape de nivelul de referință și se tranzacționează în jurul valorii de 4.350 de dolari pe uncie .

Argintul înregistrează o ușoară creștere și se menține peste nivelul de 70 de dolari pe uncie .

Țițeiul Brent se tranzacționează sub 80 de dolari pe baril . 🪙 Criptomonede Piața criptomonedelor prezintă, de asemenea, o imagine mixtă astăzi.

Bitcoin pierde ușor teren și rămâne sub nivelul de 66.000 de dolari .

Ethereum a crescut cu aproximativ 1,8% și testează pragul de 1.800 de dolari .

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