Rezumatul dimineții: Indicii americani înregistrează creșteri în așteptarea raportului CPI din SUA (14.07.2026)

Aspecte esențiale Piețele așteaptă datele CPI din SUA la 15:30 ora României

Contractele futures pe indicii americani înregistrează creșteri după o sesiune „verde” în Asia

Marile bănci americane își vor publica rezultatele trimestriale înainte de deschiderea pieței

După o sesiune de tranzacționare pozitivă în Asia, unde Nikkei, Hang Seng și KOSPI au înregistrat toate creșteri, contractele futures pe indicii europeni sunt în creștere, în timp ce contractele futures pe indicii americani indică, de asemenea, o deschidere mai puternică, US100 înregistrând o creștere de aproximativ 0,7% , iar US500 câștigând aproximativ 0,5% . Printre evenimentele cheie de astăzi se numără rapoartele privind rezultatele financiare ale Morgan Stanley și Goldman Sachs , precum și publicarea celor mai recente date privind inflația IPC din SUA . Printre datele macroeconomice secundare se numără Indicele de optimism al întreprinderilor mici NFIB și raportul ADP privind ocuparea forței de muncă .

Morgan Stanley se așteaptă ca, cheltuielile de capital ale companiilor hyperscaler din SUA să atingă 1,2 trilioane de dolari până în 2027 , subliniind investițiile puternice și continue în infrastructura de AI.

Potrivit The Washington Post , administrația Trump și liderii industriei de inteligență artificială (AI) discută un cadru de reglementare care ar simplifica comercializarea modelelor de AI open-source din SUA. Conform propunerii, limita maximă a capacității acestor modele ar fi aliniată la cea a celor mai avansate modele chinezești de AI open-source.

Ieri, UBS și-a redus țintele de preț pentru Meta Platforms la 766 de dolari de la 865 de dolari și pentru Alphabet la 400 de dolari de la 410 de dolari , în timp ce Bank of America și-a majorat ținta de preț pentru AMD la 620 de dolari de la 550 de dolari .

În Germania, prețurile cu ridicata au scăzut cu 0,7% față de luna precedentă în iunie, după o scădere de 0,6% în luna anterioară, în timp ce inflația anuală cu ridicata a încetinit la 4,9% de la 5,9% . Cu aproximativ 45 de minute înainte de deschiderea pieței europene, contractul futures DE40 (DAX) se tranzacționa în ușoară creștere.

Aurul, argintul și Bitcoin înregistrează creșteri modeste, de puțin sub 1% . Între timp, Indicele dolarului american se depreciază ușor după recentul său raliu, determinat de creșterea prețurilor petrolului și de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu. Petrolul își extinde astăzi creșterile, urcând cu aproape 2% , până la aproximativ 84 de dolari pe baril . (secțiunea în curs de elaborare) US500 (interval M15) Sursa: xStation5

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