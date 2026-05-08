Rezumatul dimineții: Indicii avansează în ciuda schimbului de focuri din Strâmtoarea Hormuz 📈 💥

Un schimb de focuri a avut loc în Strâmtoarea Hormuz între forțele americane și cele iraniene. Ambele părți se acuză reciproc de provocarea atacului, care amenință grav armistițiul existent. Președintele Trump a descris atacurile drept o „lovitură ușoară”, amenințând cu o escaladare suplimentară în absența unui acord nuclear. SUA au anunțat o apărare reușită, în timp ce Iranul raportează pierderi americane.

Anterior, potrivit agenției Fox, s-au tras focuri americane asupra porturilor iraniene. Donald Trump a declarat că schimbul de focuri a avut loc în timpul trecerii distrugătoarelor americane atacate prin Strâmtoarea Hormuz, confirmând totodată că armistițiul este încă în vigoare.

Autoritățile americane (DOJ și CFTC) investighează poziții short în contracte petroliere în valoare de peste 2,6 miliarde de dolari, deschise chiar înainte de anunțurile cheie privind conflictul dintre SUA și Iran. Se suspectează utilizarea abuzivă a informațiilor materiale care nu sunt publice (tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate).

Petrolul își reia scăderile, coborând sub prețul de închidere al ultimelor două sesiuni: petrolul (Brent) pierde 1,8%, ajungând la 101 dolari pe baril, în timp ce WTI pierde 2,25%, ajungând la 95,50 dolari pe baril.

Piețele bursiere occidentale se pregătesc pentru noi creșteri în ciuda incertitudinii, ștergând cea mai mare parte a corecției de ieri seară. Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează în teritoriul pozitiv: US100: +0,5%, US500: +0,4%, US30: +0,25%, US2000: +0,2%. EU50 crește cu 0,3%.

Piețele asiatice înregistrează scăderi din cauza escaladării conflictului dintre SUA și Iran, în ciuda optimismului din contractele futures pe indici occidentali. Indicele HSCEI din China pierde 0,6%, Nikkei 225 din Japonia și Nifty 50 din India se retrag cu aproximativ 0,4%, în timp ce KOSPI din Coreea de Sud se descurcă puțin mai bine, pierzând doar 0,1%.

FX: volatilitatea monedelor majore rămâne limitată, sugerând incertitudinea investitorilor pe fondul schimbărilor actuale de sentiment. Dolarul australian este cea mai puternică monedă din G10 (AUDUSD: +0,25%), în timp ce yenul japonez pierde teren, deși nu față de dolar (EURJPY: +0,1%, USDJPY neschimbat) sau față de monedele nordice (USDNOK: +0,15%, EURSEK: +0,15%).

Criptomonede: și aici se observă o lipsă de direcție clară. Bitcoin se tranzacționează neschimbat, la puțin sub 80.000 USD, iar Ethereum pierde 0,3%, ajungând la 2.280 USD.

Metalele prețioase își continuă ascensiunea: aurul câștigă 0,8%, ajungând la 4.726 USD pe uncie, în timp ce argintul crește cu încă 2,5% și revine peste pragul de 80 USD pe uncie.

Joachim Nagel, președintele Bundesbank, a anunțat o posibilă majorare a ratei dobânzii în Zona Euro în iunie, dacă perspectivele nu se îmbunătățesc. Potrivit membrului consiliului BCE, inflația va fi în medie de 2,7% în 2026.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."