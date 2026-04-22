Rezumatul dimineții 🗽Indicii de pe Wall Street continuă să avanseze pe fondul prelungirii armistițiului dintre SUA și Iran (22.04.2026)

Contractele futures pe acțiuni din SUA au înregistrat o creștere după ce Donald Trump a anunțat prelungirea pe termen nedeterminat a armistițiului cu Iranul, pe care piața a interpretat-o ca un semnal de relaxare temporară a tensiunilor geopolitice. După sesiunea din SUA, sunt așteptate rezultatele financiare ale Tesla (TSLA.US) și IBM (IBM.US), în timp ce calendarul macroeconomic de astăzi rămâne relativ redus.

În practică, investitorii au răspuns cu o revenire modestă a apetitului pentru risc. Contractele futures pe S&P 500 au crescut cu 0,2%, în timp ce cele pe Nasdaq 100 au câștigat 0,3%, pe măsură ce piețele au început să includă în prețuri un scenariu în care reducerea tensiunilor ar putea atenua presiunea asupra prețurilor petrolului și susține perspectivele de creștere economică.

În același timp, dolarul american s-a depreciat, ceea ce reflectă de obicei o îndepărtare parțială de activele refugiu, pe măsură ce piețele trec de la o poziție defensivă la un mediu mai prudent de asumare a riscului.

Este de remarcat, totuși, că această revenire a urmat unei sesiuni mai slabe. Indicii de referință din SUA au scăzut pentru a doua zi consecutivă marți, pe fondul incertitudinii legate de negocierile dintre SUA și Iran, care a continuat să afecteze sentimentul investitorilor.

Pe piața mărfurilor, condițiile au rămas tensionate. Țițeiul Brent a oscilat în jurul valorii de 98 USD pe baril, indicând faptul că, în ciuda îmbunătățirii pe termen scurt a sentimentului, piețele încă includ în prețuri o primă de risc geopolitică semnificativă legată de Orientul Mijlociu.

Sentimentul în Asia a rămas moderat. Indicele MSCI Asia Pacific a scăzut cu 0,7% marți, în urma pierderilor anterioare de pe Wall Street, pe măsură ce investitorii evaluau cât de mult ar putea dura conflictul din Orientul Mijlociu și impactul său potențial asupra economiei globale.

În Europa, perspectivele pentru sesiune au fost, de asemenea, prudente. În ciuda câștigurilor de pe piețele americane, se aștepta ca acțiunile europene să deschidă ușor în scădere, sugerând că piețele globale nu tratează încă situația ca fiind pe deplin rezolvată.

Anunțul lui Trump în sine a fost atât liniștitor, cât și ambiguu. Pe de o parte, el a confirmat o prelungire pe termen nedeterminat a armistițiului cu Iranul; pe de altă parte, a dat vina pentru lipsa de progrese în negocieri pe ceea ce a descris ca fiind o structură de conducere „grav fracturată” la Teheran.

Din perspectiva pieței, este important faptul că SUA intenționează să oprească noi atacuri militare, menținând în același timp blocada Strâmtorii Hormuz, unde transportul maritim rămâne puternic perturbat. Pentru investitori, acest lucru înseamnă că, deși riscul militar s-a atenuat temporar, riscul legat de aprovizionare pe piața petrolului nu a dispărut deloc. Sursa: xStation5

