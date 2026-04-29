Rezumatul dimineții: O serie de decizii din partea Fed și a Băncii Canadei, plus rezultatele financiare ale companiilor “Mag7” pentru Q1 ⚡ (29.04.2026)

GEOPOLITICA ȘI CONFLICTUL DIN ORIENTUL MIJLOCIU

• The Wall Street Journal a raportat că președintele Trump și-a instruit consilierii să se pregătească pentru o blocadă prelungită și pe termen nedeterminat a porturilor iraniene. Decizia a fost luată în urma unei reuniuni de luni din Camera de criză – Trump a evaluat că reluarea campaniei de bombardamente sau retragerea din conflict prezintă riscuri mai mari decât menținerea presiunii economice. Strâmtoarea Hormuz, prin care trec aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol și GNL, rămâne închisă.

• Diplomația rămâne într-un impas. Acum două zile, Iranul a declarat că nu va discuta despre programul său nuclear în condițiile actuale. Teheranul cere despăgubiri, ridicarea sancțiunilor și o anumită formă de control asupra Strâmtorii Hormuz, în timp ce Washingtonul insistă asupra desființării programului nuclear al Iranului. Un înalt oficial american a declarat că blocada „are un impact vizibil” – Iranul se luptă să-și depoziteze petrolul nevândut.

PERSPECTIVE ECONOMICE

• Rezultatele raportărilor financiare din SUA rămân puternice – peste 80% dintre companii au depășit așteptările, cu o creștere a profiturilor în Q1 de aproximativ 16%. Cu toate acestea, piața are nevoie de catalizatori noi pentru a urca. Orice semnal de creștere a costurilor ar putea declanșa o reacție negativă, în special pentru companiile cu capitalizare mare, a căror pondere în indici este enormă. Astăzi se încheie seria de rapoarte financiare ale grupului “Magnificent 7”

• Băncile centrale nu oferă nicio speranță de schimbare a politicii monetare către o abordare acomodativă. Nici BCE, nici Banca Angliei nu au spațiu de manevră pentru relaxare, având în vedere inflația persistentă determinată de criza energetică. Nici Fed nu are în plan schimbări – inflația crește din nou. În această seară vor fi anunțate deciziile FOMC (se așteaptă menținerea ratelor la 3,50–3,75%) și ale Băncii Canadei (se așteaptă menținerea la 2,25%).

• NIESR și-a redus prognoza de creștere pentru Marea Britanie, avertizând că războiul din Iran va menține inflația peste ținta stabilită până în 2028. Canada și-a redus, de asemenea, prognozele de creștere, înregistrând un deficit mai mic decât cel așteptat în declarația sa de primăvară.

PETROL ȘI MĂRFURI

• Petrolul își continuă raliul de mai multe zile. Depășirea pragului de 100 de dolari de către WTI ar putea atrage un impuls suplimentar din partea strategiilor algoritmice și de urmărire a tendințelor.

• Datele API confirmă reducerea ofertei fizice – stocurile de țiței din SUA au scăzut cu 1,79 milioane de barili (a doua scădere săptămânală consecutivă), benzina cu 8,47 milioane de barili, iar distilatele cu 2,60 milioane de barili. Aceasta este o dovadă că închiderea strâmtorii Hormuz se traduce în deficite fizice reale, nu doar în volatilitate pe hârtie în piață.

• China și-a dublat cotele de export de combustibil pentru luna mai la 500.000 de tone metrice, dar volumele rămân o fracțiune din nivelurile de dinainte de război. Beijingul tratează exporturile de combustibil ca pe un instrument strategic, stabilind centralizat volumele și țările de destinație. Pentru economiile asiatice mai mici, ușurarea este minimă – piețele de motorină și de combustibil pentru avioane din regiune rămân limitate.

• Gazul natural (NATGAS) a fost una dintre puținele mărfuri aflate pe minus (-0,30%). Aurul a înregistrat o creștere marginală (+0,10%), în timp ce argintul a crescut mai puternic (+0,90%).

SESIUNEA ASIATICĂ

• Piețele japoneze au fost închise cu ocazia Zilei Showa, reducând semnificativ lichiditatea regională și eliminând tranzacționarea cu numerar a titlurilor de stat americane în timpul sesiunii asiatice.

• Indicii asiatici au înregistrat creșteri moderate – CHN.cash din China a crescut cu 1,05%, iar JP225 (futures) din Japonia cu +0,73%. Contractele futures pe indicii americani în tranzacționarea din presesiune: US100 +0,35%, US500 +0,17%, reflectând optimismul privind câștigurile, dar lipsa unor noi catalizatori de creștere.

VALUTE

• Dolarul american s-a apreciat în timpul sesiunii asiatice, susținut de rapoartele privind prelungirea blocadei asupra Iranului. USDPLN a urcat la 3,6296–3,6309, iar EURPLN la 4,2476–4,2493. Indicele dolarului (USDIDX) a rămas practic neschimbat (+0,01%) la 98,55.

• Dolarul australian și cel neozeelandez au fost cele mai slabe monede ale zilei (NZD -0,4%, AUD -0,3%). AUD s-a depreciat în ciuda datelor inflaționiste agresive – CPI în Q1 s-a situat la 4,1% YoY (în linie cu așteptările), dar media ajustată a inflației de bază, de 3,5% YoY, s-a dovedit ușor mai slabă pe bază trimestrială (0,8% față de 0,9% cât se aștepta). Piețele includ în prețuri acum o probabilitate de ~75% pentru o majorare a ratei dobânzii de către RBA pe 5 mai (față de 85% înainte de publicarea datelor). Ministrul de finanțe al Australiei, Chalmers, a avertizat că inflația va atinge niveluri maxime mai ridicate decât se anticipase anterior.

• Forintul maghiar (-0,3%), randul sud-african (-0,3%) și coroana suedeză (-0,2%) s-au depreciat, de asemenea. Yenul japonez a fost relativ stabil – comentatorii subliniază că „Banca Japoniei nu poate salva yenul”. USDJPY la 159,67–159,68.

• PBOC a stabilit rata centrală USD/CNY la 6,8608 (față de estimarea pieței de 6,8347), semnalând continuarea gestionării slăbiciunii yuanului. Companiile chineze fixează cursurile de schimb înaintea unui sezon record de dividende de 70 de miliarde de dolari.

• EURUSD a scăzut ușor (-0,07%) la 1,17028–1,17037, cursul GBPUSD rămâne practic neschimbat (-0,02%) la 1,35086–1,35096.

REZULTATELE CORPORATIVE EUROPENE

• UBS a înregistrat un rezultat excepțional în primul trimestru – venit net de 3,04 miliarde de dolari (+80% față de aceeași perioadă a anului trecut), cu mult peste estimarea consensuală de 2,42 miliarde de dolari. Activele nete noi în gestionarea averilor au atins 37,4 miliarde de dolari (față de 24,9 miliarde de dolari așteptați). Banca a anunțat o răscumpărare de acțiuni în valoare de 3 miliarde de dolari pentru trimestrul al doilea și și-a exprimat încrederea în îndeplinirea obiectivelor pentru 2026, menționând că piețele rămân rezistente în așteptarea unei soluții diplomatice în Orientul Mijlociu.

• Santander a depășit, de asemenea, așteptările – profit net de 5,46 miliarde de euro (față de estimările de 4,97 miliarde de euro), venituri nete din dobânzi de 11,02 miliarde de euro. Deutsche Bank a raportat venituri de 8,67 miliarde de euro (față de 8,55 miliarde de euro estimate), profit net de 1,91 miliarde de euro (+7,7% față de anul precedent).

• Mercedes-Benz a raportat vânzări de 31,60 miliarde de euro (ușor sub estimarea de 31,8 miliarde de euro), dar un EBIT ajustat de 1,77 miliarde de euro, semnificativ peste așteptări (1,6 miliarde de euro). Marja operațională în segmentul autoturismelor s-a situat la 4,1% față de 3,17% cât se aștepta. Compania și-a confirmat previziunile pentru 2026.

REZULTATE CHEIE AZI – VÂRFUL ABSOLUT AL SEZONULUI

• Astăzi este una dintre cele mai importante zile ale întregului sezon al rezultatelor financiare. Înainte de deschiderea pieței din SUA, AbbVie, Automatic Data Processing (ADP) și TotalEnergies își vor publica rapoartele. Totuși, adevărata agitație începe după închiderea sesiunii americane.

• Patru companii din grupul „Magnificent Seven” își prezintă rapoartele după închiderea pieței: Microsoft, Meta Platforms (Facebook), Amazon și Alphabet (Google). Aceste companii au o pondere enormă în indicii S&P 500 și Nasdaq – rezultatele lor ar putea determina direcția pieței în zilele următoare. Investitorii se așteaptă nu doar la rezultate peste estimări, ci și la dovezi concrete privind monetizarea AI, creșterea segmentului cloud și profitabilitatea susținută. Orice dezamăgire ar putea trage indicii mai largi în jos.

• Pe lângă companiile megacapitalizate din sectorul tehnologic, QUALCOMM, Ford Motor și Carvana își prezintă, de asemenea, rapoartele după închidere. QUALCOMM va oferi informații despre piața semiconductorilor și cererea de cipuri pentru mobile, în timp ce Ford va furniza date asupra impactului creșterii costurilor energiei și materiilor prime asupra sectorului auto.

• În Europa, AstraZeneca, adidas și TotalEnergies au raportat deja înainte de deschidere, în timp ce rezultatele de la UBS, Deutsche Bank, Santander și Mercedes-Benz (descrise mai sus) dau tonul sesiunii de dimineață. Mâine urmează un alt val de rapoarte cheie – inclusiv Apple, Mastercard, Eli Lilly, Caterpillar și Volkswagen.

CRIPTOMONEDE

• Bitcoin a câștigat 1,13%, tranzacționându-se în jurul valorii de 77.109–77.311 USD. Cripto-moneda beneficiază de apetitul general pentru risc determinat de sezonul raportărilor financiare, deși rămâne sensibilă la orice deteriorare a sentimentului geopolitic.

LA CE SĂ NE AȘTEPTĂM DE LA SESIUNEA DE AZI

• Evenimentele cheie ale zilei sunt decizia Fed privind rata dobânzii (21:00 ora României) și decizia Băncii Canadei (16:45 ora României) – în ambele cazuri se așteaptă ca ratele să rămână neschimbate, dar conferințele de presă (Powell la 21:30 ora României, BoC la 17:30 ora României) ar putea oferi indicii privind traiectoria viitoare a politicii monetare pe fondul inflației ridicate determinate de prețurile la energie.

• Datele privind comenzile de bunuri durabile, autorizațiile de construcție și începerea construcțiilor de locuințe din SUA (15:30 ora României) vor oferi o imagine a stării de sănătate a economiei reale americane. Datele oficiale privind stocurile de petrol prezentate de EIA vor confirma sau vor contrazice raportul API de ieri.

• În Europa, atenția se va concentra pe datele privind inflația – CPI și HiCP din Germania, care vor arăta cât de puternic se reflectă criza energetică asupra prețurilor de consum din zona euro. Datele ar putea limita și mai mult marja de manevră a BCE pentru semnale acomodative.

• Seara aceasta marchează punctul culminant al sezonului de raportare a rezultatelor – patru companii cu capitalizare uriașă își vor publica raportările după închiderea bursei: Microsoft, Meta Platforms, Alphabet și Amazon. Aceste companii au o pondere uriașă în S&P 500 și Nasdaq, iar rezultatele lor ar putea determina direcția pieței în săptămânile următoare. Investitorii se așteaptă nu doar la rezultate peste estimări, ci și la dovezi concrete ale monetizării AI, creșteri ale segmentului cloud și profitabilității susținute pe fondul creșterii costurilor. Piețele au cumpărat la fiecare scădere în speranța unor concesii geopolitice suplimentare, dar, în esență, nimic nu s-a schimbat – absența unor catalizatori noi, cu petrolul peste 100 de dolari și Strâmtoarea Hormuz închisă, reprezintă o amenințare reală la adresa continuării raliului