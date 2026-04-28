Rezumatul dimineții 📈 Petrolul la cel mai ridicat nivel din 7 aprilie, incertitudine pe Wall Street în așteptarea deciziei Fed

Indicii înregistrează o ușoară scădere după creșterile record din ultimele zile, dar se mențin aproape de maximele atinse, în așteptarea rezultatelor financiare care vor fi publicate mâine, după închiderea bursei, de către marile companii din sectorul tehnologic: Microsoft, Alphabet și Meta Platforms. Investitorii așteaptă rapoartele companiilor cu capitalizare foarte mare, precum și semnalele din partea băncilor centrale cu privire la impactul economic al conflictului din Iran.

Astăzi, înainte de deschiderea pieței bursiere din SUA, vor fi publicate rezultatele financiare ale unor companii precum Coca-Cola, General Motors și UPS. La 15:15 ora României, va fi publicată variația săptămânală a ocupării forței de muncă din SUA conform ADP, urmată la 17:00 ora României de indicele privind încrederea consumatorilor din SUA publicat de Conference Board.

După închiderea sesiunii, companii precum Visa și Starbucks își vor publica rezultatele. Mâine, la 21:00 ora României, Rezerva Federală își va anunța decizia. Este aproape sigur că banca centrală va amâna reducerea ratelor dobânzilor, în timp ce piața va urmări cu atenție declarațiile președintelui Fed, Jerome Powell.

Creșterile bursiere au încetinit din cauza creșterii prețurilor petrolului, dar tendința ascendentă rămâne intactă: S&P 500 este pe cale să înregistreze cea mai bună închidere lunară din 2020. Astăzi, investitorii sunt concentrați pe rezultatele giganților IT, a căror valoare combinată depășește 16 trilioane de dolari, reprezentând aproximativ 25% din capitalizarea de piață a indicelui.

Trump a convocat o reuniune a echipei de securitate națională pentru a discuta propunerea Iranului de soluționare a conflictului. Iranul a propus o soluție temporară care implică redeschiderea Strâmtorii Hormuz în schimbul ridicării blocadei maritime impuse de SUA. SUA analizează cea mai recentă propunere, dar subliniază „liniile roșii”, inclusiv împiedicarea Teheranului să achiziționeze arme nucleare.

În timpul sesiunii asiatice, Banca Japoniei a menținut ratele dobânzilor neschimbate la 0,75%, în conformitate cu așteptările pieței. În Japonia, indicele Nikkei a scăzut cu peste 1,5%, în ciuda unei creșteri de 0,7% a indicelui Topix; indicele Hang Seng din China a scăzut, de asemenea, cu peste 1% și este în scădere cu aproape 3% de la începutul anului. OIL (interval H1) Petrolul Brent a urcat peste pragul de 103 USD pe baril – cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni – depășind nivelul retragerii Fibonacci de 71,8% al scăderii de la începutul lunii aprilie. Incertitudinea privind conflictul din Orientul Mijlociu și închiderea Strâmtorii Hormuz exercită o presiune ascendentă asupra materiilor prime energetice. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."