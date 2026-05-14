Rezumatul dimineții: Piețele așteaptă începutul summitului SUA-China 🇨🇳 (14.05.2026)

Contractele futures pe principalele indici de pe Wall Street așteaptă debutul summitului Trump-Xi din China. US30 și US500 se tranzacționează la un nivel stabil, US2000 este în scădere cu aproximativ 0,2%, în timp ce US100, dominat de companiile din sectorul tehnologic, înregistrează o creștere de 0,1%. EU50 se tranzacționează la un nivel neschimbat.

Președintele Donald Trump a sosit la Beijing pentru un summit cu Xi Jinping. Printre principalele subiecte de discuție se numără comerțul, eliminarea tarifelor reciproce și rolul Chinei în conflictul din Orientul Mijlociu. Trump este însoțit de o delegație de afaceri, care include directorii executivi ai Tesla și Nvidia. Agenda acoperă, de asemenea, Taiwanul și inteligența artificială. Trump a declarat deja că relațiile dintre SUA și China vor fi „mai bune ca niciodată”.

Președintele Fed din Minneapolis, Neel Kashkari, a remarcat că piața muncii se îmbunătățește, în timp ce războiul din Iran alimentează inflația ridicată. El pledează pentru menținerea ușii deschise pentru majorări ale ratei dobânzii, ceea ce contrastează cu așteptările lui Donald Trump pentru Kevin Warsh. Kashkari a subliniat că președintele Fed este doar unul dintre cei doisprezece votanți și trebuie să-și convingă colegii să-i susțină politica.

Piețele bursiere asiatice au înregistrat creșteri moderate, susținute de sectorul tehnologic în urma recordurilor de pe Wall Street. Cu toate acestea, acțiunile chinezești scad de la maximele multianuale din cauza lichidărilor de poziții în ziua în care începe summitul-cheie Trump-Xi ( CHN.cash : -1,8%, HK.cash : -1,4%). Hang Seng este susținut de acțiunile Alibaba. Piețele din Australia, Japonia ( JP225 : -0,8%) și Singapore ( SG20.cash: -0,7%) rămân în teritoriul negativ. Investitorii continuă să se teamă de impactul războiului cu Iranul asupra prețurilor petrolului și inflației globale.

Kazuyuki Masu, membru al consiliului de administrație al Băncii Japoniei , a solicitat majorarea ratelor dobânzilor cât mai curând posibil, cu condiția să nu existe o încetinire economică semnificativă. Deși anterior a susținut stabilizarea ratelor, el avertizează acum asupra presiunii inflaționiste persistente generate de șocurile energetice. Masu consideră că Japonia a intrat într-o fază de creștere a prețurilor, care necesită măsuri decisive pentru menținerea inflației la ținta de 2%.

Dolarul se tranzacționează neschimbat, cu mișcări minime în perechile valutare G10, în urma unei recente perioade de volatilitate declanșată de datele macroeconomice (inflația din SUA) și în așteptarea rezultatului summitului din China. USDJPY câștigă 0,1%, în ciuda comentariilor agresive din partea Băncii Japoniei. EURUSD este stabil la 1,171.

Petrolul înregistrează o creștere de 0,7% ( Brent / OIL la 106 USD pe baril; OIL.WTI la 101 USD). NATGAS își extinde câștigurile moderate cu încă 0,7%.

Metalele prețioase urmează volatilitatea moderată observată la valute și petrol. AURUL se redresează cu 0,25% la 4.700 USD pe uncie, în timp ce ARGINTUL se retrage cu 0,25% la 87 USD pe uncie.

Sentimentul în segmentul criptomonedelor rămâne mixt, cu câștiguri marginale la principalele token-uri. Bitcoin crește cu 0,3% la 79.800 $, iar Ethereum crește, de asemenea, cu 0,3% la 2.265 $.

