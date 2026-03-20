Rezumatul dimineții: Piețele mizează pe o încheiere rapidă a conflictului (20.03.2026)

Tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate, în regiune având loc noi schimburi de atacuri cu rachete și drone.

Ședința de ieri de pe Wall Street s-a încheiat cu scăderi modeste . După o vânzare masivă inițială, indicii americani și-au recuperat o parte semnificativă din pierderi și, în cele din urmă, au închis ziua doar ușor în scădere. S&P 500 a pierdut 0,3%, Nasdaq Composite a scăzut cu 0,3%, iar Dow Jones s-a depreciat cu aproximativ 0,4%.

Piețele au reacționat la comentariile liniștitoare ale prim-ministrului israelian Netanyahu , care a declarat că operațiunea împotriva Iranului se desfășoară conform planului și că cea mai mare parte a infrastructurii de rachete a Iranului a fost distrusă. El a adăugat, de asemenea, că procesul decizional din Iran este în prezent fragmentat, ceea ce ar putea indica conflicte interne crescânde în cadrul regimului și începutul unor lupte între facțiuni.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că impactul negativ al războiului cu Iranul a fost mai mic decât se aștepta și și-a exprimat încrederea că acest conflict se va încheia în curând. Cu toate acestea, el nu a exclus posibilitatea unei incursiuni terestre în Iran.

Europa și Japonia iau în considerare implicarea în Strâmtoarea Hormuz, concentrându-se în primul rând pe misiuni de stabilizare, mai degrabă decât pe acțiuni militare, deși detaliile sunt încă neclare. Joi, principalele țări europene, împreună cu Japonia, au anunțat într-o declarație comună că vor lua măsuri pentru stabilizarea piețelor energetice și că sunt gata să participe la inițiative menite să asigure trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Hormuz.

Petrolul Brent a scăzut sub 110 USD pe baril. Scăderea a fost determinată de semnale care sugerează că sunt puțin probabile noi atacuri asupra instalațiilor de gaze ale Iranului.

Piețele din Japonia au fost închise cu ocazia unei sărbători legale, limitând lichiditatea în sesiunea asiatică. În alte părți, situația a fost mixtă. Indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut ușor, la fel ca și indicele Nifty 50 din India, în timp ce piețele din Australia și Shanghai au înregistrat o evoluție mai slabă.

Banca Populară a Chinei (PBOC) a stabilit astăzi paritatea centrală USD/CNY la 6,8898, față de o prognoză de 6,8773.

PBOC a menținut, de asemenea, ratele dobânzilor de referință neschimbate, în conformitate cu așteptările pieței. Rata de referință a împrumuturilor (LPR) pe un an rămâne la 3,00%, în timp ce rata pe cinci ani, importantă pentru creditele ipotecare, s-a menținut la 3,50%.

În ceea ce privește metalele prețioase, aurul recuperează o parte din pierderile de ieri, depășind pragul de 4.650 USD pe uncie, în timp ce argintul rămâne sub presiune, scăzând sub 72 USD pe uncie.

Pe piața criptomonedelor , situația rămâne mixtă. Bitcoin este ușor în creștere, menținându-se peste nivelul de 70.000 USD, în timp ce Ethereum a scăzut ușor, tranzacționându-se puțin sub 2.150 USD

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."