Rezumatul dimineții: Prețul petrolului revine peste pragul de 90 de dolari, în timp ce segmentul AI din China afectează acțiunile din sectorul tehnologic.

📈 Piețele bursiere din SUA (Wall Street) Ședința de vineri de pe Wall Street s-a încheiat cu o vânzare masivă care a cuprins aproape întreaga piață.

Indicele Dow Jones a scăzut cu 0,8% , S&P 500 a înregistrat o scădere de 1% , în timp ce Nasdaq, dominat de companiile tehnologice, a pierdut 1,4% .

Cea mai puternică presiune de vânzare s-a concentrat în sectorul tehnologic , unde Netflix a încheiat ziua cu o scădere de 7% , în urma unor rezultate trimestriale dezamăgitoare. 🌍 Geopolitică și conflictul din Orientul Mijlociu Situația din Orientul Mijlociu rămâne în centrul atenției investitorilor .

SUA au desfășurat a noua noapte consecutivă de atacuri aeriene asupra unor ținte din Iran.

Potrivit CENTCOM , aceste acțiuni vizează slăbirea capacităților militare iraniene , inclusiv a capacității lor de a desfășura operațiuni împotriva navelor comerciale în zona Strâmtorii Hormuz.

Conflictul se extinde treptat către alte zone ale regiunii.

Au fost înregistrate lansări de rachete din Kuweit către Iran , explozii în partea de sud a țării și alte atacuri asupra unor ținte legate de SUA în statele din Golf (inclusiv Kuweit, Iordania și Bahrain).

Tensiunile în creștere sporesc riscul unei escaladări militare suplimentare și al perturbărilor în transportul materiilor prime energetice .

Potrivit surselor americane , administrația lui Donald Trump se pregătește pentru eventualitatea unui conflict mai amplu cu Iranul, accelerând desfășurarea forțelor militare în regiune.

Consolidarea prezenței militare americane sporește îngrijorările că acțiunile ar putea depăși operațiunile limitate anterioare.

Ministrul de externe al Iranului a declarat că negocierile diplomatice ar trebui să înceapă numai după ce Teheranul va obține un avantaj militar , indicând o lipsă de disponibilitate pentru un compromis rapid . 🛢️ Mărfuri energetice Un factor suplimentar care a sporit nervozitatea pe piața petrolului a fost reprezentat de rapoartele din Iran privind minarea și explozia a două petroliere în Strâmtoarea Hormuz — una dintre cele mai critice rute de tranzit al petrolului din lume.

Iranul a lansat, de asemenea, un nou val de atacuri cu rachete în regiunea Golfului Persic.

Piața a reflectat rapid creșterea riscului geopolitic , având în vedere că aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol trece prin Strâmtoarea Hormuz .

Eventualele restricții de tranzit ar putea duce la o scădere semnificativă a ofertei .

Ca urmare, petrolul Brent a depășit din nou pragul de 90 de dolari pe baril , iar investitorii au început să ia în calcul un scenariu de escaladare suplimentară a conflictului și posibile întreruperi ale aprovizionării cu energie . 🤖 Inteligența artificială și sectorul semiconductorilor Sectorul inteligenței artificiale (AI) rămâne a doua temă cheie a pieței .

Compania chineză de AI Moonshot a decis să limiteze temporar noile înregistrări pentru modelul său Kimi K3 , deoarece cererea pentru acest produs a depășit capacitatea actuală a infrastructurii de calcul .

Popularitatea crescândă a modelelor chineze de AI a intensificat temerile că acestea ar putea concura eficient cu soluțiile occidentale.

Lansarea modelului Kimi K3 a declanșat o presiune de vânzare asupra acțiunilor din sectorul semiconductorilor , din cauza îngrijorărilor investitorilor că modelele de AI mai eficiente și mai ieftine ar putea încetini ritmul cheltuielilor pentru infrastructura costisitoare , inclusiv cipurile GPU și soluțiile furnizate de companii precum Nvidia și Micron.

Piața a început să reevalueze dominația SUA în cursa pentru AI , temându-se de o repetare a „momentului DeepSeek” — o situație în care entitățile chineze demonstrează capacitatea de a crea modele avansate la costuri semnificativ mai mici. 🌏 Piețele asiatice și politica monetară Piețele bursiere asiatice au încheiat sesiunea cu un sentiment mixt , cea mai puternică presiune de vânzare afectând Coreea de Sud și Japonia .

Indicele KOSPI a scăzut cu aproximativ 4,5% , iar Nikkei 225 a pierdut în jur de 4% , în mare parte ca urmare a unei vânzări masive a acțiunilor companiilor din sectorul tehnologic și ale producătorilor de semiconductori .

Investitorii se tem că entuziasmul anterior față de AI a dus la evaluări exagerate , iar dezvoltarea unor modele mai eficiente va schimba așteptările privind cererea viitoare de cipuri .

China s-a remarcat în mod pozitiv în comparație cu restul regiunii , pe măsură ce investitorii au identificat potențialii beneficiari ai dezvoltării interne a AI .

În același timp, piața rămâne prudentă față de sectorul semiconductorilor , pe fondul reevaluării continue a cererii de infrastructură pentru AI.

Banca Populară a Chinei (PBoC) a menținut neschimbate ratele de referință ale dobânzilor ( LPR pe 1 an a fost menținut la 3,0% , iar cel pe 5 ani la 3,5% ), semnalând o abordare prudentă a Beijingului față de stimularea economică , menținând în același timp stabilitatea yuanului. 💱 Piața valutară Creșterea prețurilor petrolului brut exercită o presiune evidentă asupra monedelor asiatice .

Analiștii de la MUFG observă că economiile asiatice care sunt importatori majori de energie resimt în mod deosebit impactul scumpirii materiilor prime prin costuri de import mai ridicate și o deteriorare a balanțelor comerciale .

Persistența tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu ar putea intensifica presiunea asupra monedelor regionale , susținând o apreciere suplimentară a dolarului american (USD) . ⛏️ Metale prețioase Pe piața materiilor prime, aurul rămâne sub o presiune minoră , oscilând în jurul nivelului de 4.000 de dolari pe uncie .

Argintul înregistrează creșteri de aproximativ 1,3% , menținându-se peste nivelul de 56 de dolari . 🪙 Active digitale (criptomonede) Piața activelor digitale se confruntă cu o ușoară presiune descendentă .

Bitcoin a scăzut cu aproximativ 0,4% , testând nivelul de 64.000 de dolari .

Ethereum dă dovadă de o stabilitate mai mare , înregistrând scăderi minore în jurul valorii de 1.850 de dolari .

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