Rezumatul dimineții – Prețul petrolului scade după ce Trump a anunțat un acord de pace (12.06.2026)

🌍 Geopolitică Președintele Donald Trump a anunțat că se apropie un acord cu Iranul , ceea ce a dus la suspendarea atacurilor planificate de SUA și a stârnit un optimism brusc pe piețele globale.

Un acord de pace ar putea fi semnat în Europa încă din acest weekend , cu participarea vicepreședintelui american JD Vance.

Autoritățile de la Teheran se distanțează de declarația Casei Albe , subliniind că aprobarea finală din partea Liderului Suprem nu a fost încă emisă. Pe de altă parte, agenția FARS indică o probabilitate ridicată de a se ajunge la un acord.

Conform rapoartelor Axios, acordul prevede un armistițiu de 60 de zile , deschiderea completă a Strâmtorii Hormuz și ridicarea parțială a sancțiunilor împotriva Iranului.

Tensiunile în apele din jurul Strâmtorii Hormuz rămân ridicate – forțele americane au doborât în timpul nopții două drone de luptă iraniene care vizau nave comerciale.

Marina iraniană (IRGC) a blocat un petrolier care încerca să treacă prin Strâmtoarea Hormuz fără coordonare, iar în apropiere de Sirik au fost înregistrate explozii. 📈 Piețele bursiere și companiile Piețele bursiere asiatice au înregistrat creșteri masive , impulsionate de detensionarea situației – indicele MSCI AC Asia Pacific a crescut cu 3,5% , marcând cea mai bună performanță din ultimele două luni.

Indicele Nikkei din Japonia a crescut cu aproximativ 4%, deși ulterior a redus câștigul la 2,8%. Contractul JP225 este ușor în scădere. Indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut cu 5%, iar indicele din Hong Kong (Hang Seng CE) crește cu 1,6%.

Contractele futures din Europa au crescut în timpul sesiunii asiatice, dar în prezent cedează o parte din aceste câștiguri și sunt ușor în scădere înainte de deschidere. Sesiunea de tranzacționare spot se va deschide însă în creștere, întrucât majoritatea câștigurilor de ieri au avut loc la contractele futures.

SpaceX debutează astăzi pe Nasdaq după o ofertă publică inițială (IPO) record de 75 de miliarde de dolari – piața neoficială evaluează acțiunile cu o primă de 35% , ceea ce implică o evaluare a companiei de 2,4 trilioane de dolari .

Adobe Inc. a anunțat plecarea directorului său financiar (CFO) , ceea ce adâncește golurile din echipa de conducere după anunțarea demisiei CEO-ului.

Acțiunile Intel Corp. au înregistrat o creștere puternică după ce Bank of America și-a îmbunătățit recomandarea pentru producătorul american de cipuri la „cumpărare”.

Alibaba Group a făcut o ofertă de 1,5 miliarde de dolari pentru achiziționarea Pupu , reprezentând o provocare directă pentru concurentul Meituan în sectorul comerțului electronic. 📊 Macroeconomie și obligațiuni Randamentele titlurilor de stat americane au scăzut semnificativ în urma detensionării situației din Orientul Mijlociu. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani au scăzut sub 4,47% .

Piața ratelor dobânzilor și-a modificat drastic așteptările privind Fed , amânând majorarea de 25 de puncte de bază din decembrie până în primul trimestru al anului 2027 .

PIB-ul Marii Britanii s-a contractat cu 0,1% lunar în aprilie , ceea ce a fost în linie cu previziunile, în timp ce sectorul serviciilor a înregistrat o încetinire ( -0,2% lunar ).

Inflația finală CPI în Germania pentru luna mai a fost de 2,6% anual , confirmând estimările anterioare și scăzând de la nivelul de 2,9% înregistrat în aprilie.

Indicatorul PMI privind sectorul manufacturier al Noii Zeelande a scăzut la 49,9 puncte , reflectând impactul negativ al costurilor combustibililor și al conflictului din Orientul Mijlociu. 🛢️ Mărfuri Prețurile petrolului brut au scăzut abrupt ca răspuns la știrile privind o potențială pace. Petrolul Brent scade sub 90 de dolari pe baril, atingând cele mai scăzute niveluri din martie. Petrolul WTI se tranzacționează sub 85 de dolari pe baril.

Stocurile globale de combustibil și mărfuri se reduc drastic. Rezervele de combustibil din Singapore sunt la cel mai scăzut nivel din 2013 , iar stocurile de petrol din SUA sunt în scădere de 5 săptămâni.

Prețul spot al aurului a scăzut cu 0,7%, în ciuda scăderii prețurilor petrolului. Aurul se tranzacționează în prezent sub 4.200 de dolari pe uncie. 💱 Valute Principalele perechi valutare rămân stabile. Cursul de schimb al celei mai importante perechi valutare, EURUSD, este de 1,1567 , iar yuanul chinez se tranzacționează la 6,7642 față de dolar .

Yenul japonez s-a depreciat cu 0,2% față de dolar, ajungând la 160,25, menținând presiunea în apropierea zonei potențiale de intervenție valutară. Este probabil ca Banca Japoniei (BoJ) să decidă săptămâna viitoare asupra unei majorări a ratei dobânzii. ₿ Criptomonede Bitcoin a înregistrat o revenire în timpul sesiunii asiatice, dar este în prezent în scădere cu 0,5% și se situează sub pragul de 63.000 de dolari.

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