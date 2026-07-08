Rezumatul dimineții: Situația din Golful Persic se ternsionează din nou, iar petrolul revine în centrul atenției.

📈 Bursa Ședința de marți de pe Wall Street s-a încheiat cu scăderi ale principalilor indici.

Indicele Dow Jones a înregistrat o scădere de peste 0,2% și a coborât sub nivelul de 53.000 de puncte .

S&P 500 a pierdut aproape 0,5% , reflectând o deteriorare a sentimentului pieței.

Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, a fost cel mai grav afectat, înregistrând o scădere de peste 1,1% , sectorul producătorilor de cipuri fiind cel mai puternic afectat.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de producătorii americani de memorie – Micron și SanDisk , ale căror acțiuni au pierdut aproximativ 5%, respectiv 7% .

Printre alte entități cheie din sectorul tehnologic, Intel a înregistrat o scădere de aproape 10% , iar AMD a scăzut cu aproape 7% .

Companiile din grupul „hyperscalerilor” – Microsoft, Meta, Amazon și Alphabet – au avut o performanță relativ bună, încheind ziua în teritoriul pozitiv .

Sentimentul negativ predomină pe piețele asiatice , iar majoritatea burselor din această parte a lumii continuă valul de vânzări .

Indicele sud-coreean KOSPI înregistrează cea mai slabă performanță, pierzând peste 5% , ca reacție la factorii de risc globali și la deteriorarea sentimentului legat de sectorul AI .

Indicele japonez Nikkei pierde aproximativ 1% , urmând tendința descendentă din regiune.

Bursele din China se descurcă mult mai bine, indicele Hang Seng din Hong Kong înregistrând o creștere de peste 2,5% . 🌍 Geopolitică și sectorul energetic Sentimentul investitorilor a fost afectat de tensiunile geopolitice în creștere din Orientul Mijlociu , declanșate de un atac iranian asupra unui tanc de GNL din Qatar în apropierea Strâmtorii Hormuz.

Un factor de risc suplimentar l-au constituit atacurile conduse de SUA asupra unor ținte militare din Iran , ca răspuns la atacurile anterioare asupra navelor comerciale.

După încheierea sesiunii, creșterea prețurilor materiilor prime s-a accelerat în urma deciziei SUA de a revoca licența (permisiunea) pentru vânzarea petrolului iranian și a unor noi acțiuni militare împotriva Iranului, ceea ce a sporit riscul unor sancțiuni suplimentare și al restricțiilor de aprovizionare .

Teheranul a considerat reinstituirea sancțiunilor petroliere o încălcare a acordurilor de pace anterioare , iar comandamentul iranian a anunțat „represalii zdrobitoare” , acuzând Washingtonul că a încălcat acordurile de încetare a focului în vigoare.

Rapoarte neconfirmate sugerează posibilitatea ca marina iraniană să închidă Strâmtoarea Hormuz , ceea ce ar însemna o escaladare gravă a conflictului .

Perturbările traficului pe una dintre principalele rute de transport pentru petrol și GNL au sporit îngrijorările privind securitatea aprovizionării energetice globale și au alimentat aversiunea față de risc pe piețe.

China a achiziționat cel puțin 26 de milioane de barili de petrol de la țările din Golful Persic în ultimele zile, pentru livrare în iulie și august.

Beijingul a profitat de reducerile semnificative de preț oferite de Arabia Saudită — cele mai mari din 2020 — menite să ajute la reconstituirea stocurilor chineze după o perioadă de importuri limitate. 🛢️ Mărfuri Contractele futures pe petrolul Brent au crescut cu aprox. 3%, ajungând la 74 de dolari pe baril , ca reacție la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Petrolul american WTI a încheiat ziua cu o creștere de aproape 3%, la 70 de dolari pe baril .

Pe piața metalelor prețioase predomină un sentiment mixt , reflectând incertitudinea investitorilor.

Aurul pierde aproximativ 0,4% și testează nivelul de 4.100 de dolari pe uncie , suferind o ușoară corecție.

Argintul oscilează în jurul nivelului de referință și se tranzacționează în jurul valorii de 61 de dolari pe uncie . 💵 Macroeconomie și valute Banca Centrală a Noii Zeelande (RBNZ) B , în conformitate cu așteptările generale ale pieței, a majorat rata oficială a dobânzii (OCR) cu 25 de puncte de bază, la 2,50% .

RBNZ a semnalat, în același timp, că riscurile inflaționiste persistente ar putea necesita o înăsprire suplimentară a politicii monetare .

Tonul agresiv al declarației a susținut dolarul neozeelandez (NZD) , pe măsură ce investitorii și-au intensificat așteptările privind noi majorări ale ratei dobânzii în lunile următoare.

Guvernatoarea RBNZ, Anna Breman, a estimat că inflația din Noua Zeelandă ar fi atins deja nivelul maxim .

Banca centrală rămâne prudentă din cauza incertitudinii continue privind presiunile asupra prețurilor.

S-a subliniat faptul că deciziile viitoare privind rata dobânzii vor depinde de datele care vor fi publicate , chiar dacă scenariul de bază rămâne o înăsprire monetară treptată. 🪙 Criptomonede Se observă o deteriorare rapidă a sentimentului în segmentul activelor digitale, unde investitorii și-au redus expunerea la risc .

Bitcoin pierde aproximativ 0,8% și scade sub nivelul de 63.000 de dolari .

Ethereum pierde peste 1% și testează nivelul de suport de la 1.750 de dolari .

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