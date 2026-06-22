Rezumatul dimineții: Situația este fragilă, dar totuși. Investitorii sunt încrezători că negocierile dintre SUA și Iran înregistrează progrese⏰

🌍 GEOPOLITICĂ SUA–Iran: progrese în Elveția, dar situația rămâne fragilă. În cadrul summitului de la Bürgenstock, de pe malul Lacului Lucerna, mediatorii – Qatar și Pakistan – au anunțat „progrese încurajatoare” în urma a 18 ore de discuții. Părțile au convenit asupra unui calendar de 60 de zile pentru ajungerea la un acord final și asupra înființării unui Comitet la nivel înalt care să supravegheze medierea. În ciuda plecării delegației iraniene, provocată de amenințările lui Trump de pe Truth Social cu privire la reluarea bombardamentelor, negocierile nu au fost întrerupte.

Strâmtoarea Hormuz: tensiunile s-au intensificat, apoi s-au atenuat. Duminică, IRGC a anunțat închiderea din nou a Strâmtorii Hormuz; traficul de petroliere a scăzut la doar 5 nave (față de 26 în ziua precedentă). În urma unei declarații a mediatorilor, situația s-a îmbunătățit – a fost stabilit un canal de comunicare dedicat pentru a asigura tranzitul în siguranță al traficului comercial. Iran. Ministrul de externe Araghchi a anunțat ridicarea blocadei, redeschiderea porturilor petroliere și petrochimice, precum și lansarea unui plan pentru reconstrucția Iranului; Israelul este absent din comunicatul final, ceea ce lasă o lacună evidentă în ceea ce privește durabilitatea încetării focului.

Qatar: explozie la Ras Laffan. O explozie majoră a avut loc la cel mai mare terminal de GNL din lume în timpul punerii în funcțiune a instalației – 54 de persoane au fost rănite, iar 18 sunt încă date dispărute. QatarEnergy nu a făcut comentarii cu privire la amploarea pagubelor suferite de infrastructură. Incidentul reamintește cât de fragilă este infrastructura energetică fizică din Golf.

China: măsuri de retorsiune împotriva Pentagonului. Beijingul a adăugat 10 entități militare americane pe lista sa de control al exporturilor (inclusiv MP Materials și USA Rare Earth) și a exclus 46 de companii americane de la contractele guvernamentale – ca răspuns la actualizarea de către Pentagon a listei 1260H (care a inclus Alibaba, Baidu și BYD). Analiștii consideră această mișcare ca fiind în mare parte simbolică, menită să protejeze relațiile bilaterale în urma summitului Trump–Xi.

Marea Britanie: Starmer pe cale să plece. The Guardian a relatat că prim-ministrul Keir Starmer urmează să-și confirme plecarea în această toamnă; contextul este reprezentat de victoria zdrobitoare a lui Andy Burnham în alegerile parlamentare parțiale. Burnham este considerat favoritul pentru preluarea conducerii, în timp ce piața obligațiunilor de stat este nesigură în privința abordării sale față de disciplina fiscală. 📊 MACROECONOMIE Fed: piața preconizează din ce în ce mai mult o majorare a ratei dobânzii. În urma ședinței FOMC cu ton “hawkish” de săptămâna trecută, piața preconizează acum o probabilitate de 75% ca rata dobânzii să crească încă din septembrie și o strângere de 41 de puncte de bază până la sfârșitul anului. Randamentele titlurilor de stat pe 2 ani au crescut la 4,2276% – cel mai ridicat nivel de la începutul anului 2025.

Datele cheie ale săptămânii: PCE joi. Se preconizează că indicatorul PCE de bază din luna mai (indicatorul preferat al Fed pentru inflație) va crește la 3,4% – un rezultat peste așteptări ar putea accelera ritmul majorărilor de dobândă. De asemenea, pe calendarul acestei săptămâni se află: datele CPi din Canada, datele preliminare PMI pentru Zona Euro și indicatorul CPI din Tokyo, Japonia.

China: LPR rămâne neschimbat pentru a 13-a oară. Banca Populară a Chinei (PBOC) a menținut LPR-ul pe 1 an la 3,00% și LPR-ul pe 5 ani la 3,50% – încă o lună fără modificări. PBOC a stabilit cursul de referință USD/CNY la 6,8150, față de o estimare de 6,7733, ceea ce sugerează o depreciere deliberată a yuanului. China își limitează importurile de petrol (conform NYT), ceea ce ar putea exercita o presiune asupra prețurilor pe termen lung. 📈 PIEȚE – REACȚIA LA EVENIMENTE Wall Street / contracte futures: ușoară presiune descendentă. Contractele futures pe S&P 500 –0,5%, pe Nasdaq-100 –0,6%, Dow –187 puncte / –0,4%, deși, la momentul redactării acestui articol, aceste pierderi sunt recuperate. Săptămâna precedentă s-a încheiat totuși pe o notă pozitivă: S&P +1%, DJIA +1%, Nasdaq +2% (a 11-a săptămână cu creșteri din 12). Piețele așteaptă datele PCE și evoluțiile ulterioare ale negocierilor dintre SUA și Iran.

Japonia atinge un nivel record. Indicele Nikkei 225 a înregistrat un salt de +1,95%, depășind pragul de 72.000 de puncte (CFD JP225: 72.777). Indicele Topix a crescut cu +1,29%. Raliul a fost determinat de sentimentul de ușurare generat de progresele înregistrate în negocierile cu Iranul. Coreea de Sud: Kospi +1,22%, Kosdaq –0,99%. Australia (ASX 200): o ușoară creștere. Hong Kong (Hang Seng): –1,74%; China continentală (CSI 300): +0,28% – divergența se datorează tensiunilor geopolitice și riscurilor de reglementare. 💱 VALUTE Yenul japonez (JPY) se află sub presiune. USD/JPY la ~161,66 (CFD +0,24%) – nu departe de minimul ultimilor doi ani; o scădere sub 161,96 ar deschide calea către cel mai slab yen din 1986. Ministrul japonez al Finanțelor, Katayama, și-a anunțat disponibilitatea de a interveni „în orice moment”, dar piața rămâne sceptică – o intervenție pe fondul unei politici monetare restrictive a Fed ar fi costisitoare și riscantă. Viceguvernatorul Băncii Japoniei (BOJ), Himino, a avertizat că amânarea ajustărilor de politică monetară ar putea declanșa o supraîncălzire inflaționistă, dar prim-ministrul Takaichi face apel la reținere.

EUR/USD neutru. Perechea se tranzacționează la ~1,1457, cu o variație aproape de zero (–0,01%). Pe harta volatilității monedelor, printre cele mai mari scăderi se numără: NOK (–0,6%), JPY (–0,9%), SEK (–0,4%–0,5%). ZAR este cea mai puternică monedă (+0,9% față de JPY). 🛢️ MATERII PRIME Petrol: fluctuații dramatice, închidere în scădere. Brent (CFD pe Brent): 78,97 / –1,72%; WTI (CFD pe OIL.WTI): 75,25 / –1,66%. Anterior, prețurile petrolului au înregistrat un salt de +3% pe fondul știrilor privind închiderea Strâmtorii Hormuz, înainte de a renunța la aceste câștiguri în urma unei declarații a mediatorilor.

Aurul și argintul în creștere. CFD pe aur: 4.185 (+0,73%) – Goldman Sachs a raportat o cerere structurală din partea băncilor centrale de 59 de tone numai în luna aprilie. CFD pe argint: 65,55 (+1,17%). Gaz natural (NatGas): 3,316 (+2,41%). 🏢 COMPANII SK Hynix devansează Samsung. Pentru prima dată în istoria sa, SK Hynix (000660.KS) a devenit cea mai bine cotată companie la Bursa din Seul, devansând Samsung Electronics. Acțiunile sale au crescut cu peste 340% în acest an, datorită poziției dominante pe piața cipurilor HBM pentru AI (clienți: Nvidia, Google). Compania ia în considerare o listare în SUA, ceea ce i-ar putea lărgi baza globală de investitori.

Tesla sub presiune din cauza reputației sale. O femeie a murit într-un accident în care a fost implicată o mașină Tesla care folosea sistemul de asistență la conducere în Texas – mașina a deviat de pe banda sa de circulație și s-a izbit de o clădire. ₿ CRIPTO-MONEDE Bitcoin: 64.099 USD (+0,75%) – o creștere moderată în urma îmbunătățirii sentimentului pieței după progresele înregistrate în negocierile cu Iranul. Nu există factori catalizatori interni clari. 🔭 SESIUNEA EUROPEANĂ – CE SĂ URMĂRIM Trump va semna ordine executive la ora 15:30 EDT / 22:30 ora României – piața va fi atentă la orice comentarii privind Iranul.

Discursuri: Waller, guvernator al Fed (cuvânt de deschidere), Lagarde, președinta BCE, și comisarul Dombrovskis.

Date: încrederea consumatorilor din UE pentru luna iunie, inflația CPI din Canada pentru luna mai (relevant pentru CAD și pentru tabloul global al inflației).

Riscul principal al săptămânii: valoarea PCE de bază de joi – dacă se situează peste 3,4%, ar putea accelera așteptările privind o majorare a ratei dobânzii de către Fed, afectând obligațiunile și exercitând presiune asupra piețelor de acțiuni.

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