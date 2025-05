Rezumatul zilei: Acordul comercial declanșează creșteri, în timp ce aurul scade și Bitcoin depășește 100.000 de dolari

Acțiunile cresc în urma acordului comercial dintre SUA și Marea Britanie , S&P 500 avansând 1,4% la 5.686, Dow Jones câștigând 1,4% (peste 500 de puncte) la 41.523, iar Nasdaq conducând cu o creștere de 1,8%, investitorii sărbătorind anunțul președintelui Trump privind cadrul comercial „revoluționar”.

Trump dezvăluie un acord comercial cu Marea Britanie care menține un tarif de bază de 10% în timp ce crește accesul pe piață pentru exporturile agricole americane și permite 100,000 de vehicule fabricate în Marea Britanie la rata mai mică în loc de 27.5%, secretarul Comerțului Lutnick menționând că tariful „va produce venituri de 6 miliarde USD ”.

Bitcoin depășește pragul de 100.000 USD pentru prima dată din februarie, crescând cu până la 4% pentru a se tranzacționa la 100.900 USD, pe fondul optimismului în creștere cu privire la poziția comercială a lui Trump și a tendințelor continue de adoptare corporativă care au împins criptomoneda în creștere cu peste 8% de la începutul anului.

Coinbase anunță o achiziție majoră , cea mai mare bursă de criptomonede din SUA fiind de acord să achiziționeze platforma de opțiuni de criptomonede Deribit pentru 2,9 miliarde de dolari, una dintre cele mai importante tranzacții din industrie de până acum, trimițând acțiunile COIN în creștere cu mai mult de 4%.

Petrolul revine pe fondul optimismului comercial , țițeiul WTI urcând cu aproape 3% pentru a se apropia de 60 de dolari pe baril, recuperând din pierderile recente după ce OPEC+ a convenit să crească producția cu peste 400.000 de barili pe zi începând din iunie.

Aurul își menține atractivitatea de refugiu, tranzacționându-se la 3.316,04 dolari, după o creștere de 2,3% pe fondul preocupărilor comerciale continue dintre SUA și China, în ciuda acordului lui Trump cu Marea Britanie, extinzându-și câștigul impresionant de 26% în acest an, după ce a atins un record în jurul valorii de 3.500 de dolari în aprilie.

Banca Angliei reduce ratele din cauza preocupărilor legate de războiul comercial , coborând ratele dobânzilor de la 4,5% la 4,25%, guvernatorul Andrew Bailey avertizând cu privire la politicile comerciale ale lui Trump care afectează economia, menționând în același timp că un acord comercial între Marea Britanie și SUA ar fi „excelent” pentru perspectivele economice.

Discuțiile comerciale cu China sunt la orizont , în timp ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, se pregătește să se întâlnească cu oficialii chinezi în acest weekend, deși Trump a indicat că nu va reduce tarifele de 145% ca o condiție prealabilă pentru negocieri, declarând: „În acest moment, nu se poate ajunge mai sus. Este la 145%, așa că știm că va scădea”.

O companie aeriană britanică se angajează să achiziționeze avioane Boeing în valoare de 10 miliarde de dolari ca parte a acordului comercial dintre SUA și Marea Britanie, deși transportatorul specific rămâne neidentificat, contribuind la creșterea acțiunilor Boeing cu 3,1%.

Fed menține ratele pe fondul incertitudinii comerciale , menținând rata dobânzii de referință la 4,25%-4,5%, președintele Jerome Powell sugerând o abordare „wait-and-see” și subliniind incertitudinea economică creată de inițiativele tarifare ale lui Trump.

Contractele pe aur pierd astăzi 1,8%, coborând în jurul valorii de 3 300 de dolari și testând simultan suportul psihologic. Investitorii își reduc accentul pe strategia de reducere a riscului, ceea ce se reflectă în vânzarea de active considerate mai sigure.

Randamentele titlurilor de trezorerie americane cu scadența la 10 ani cresc la aproximativ 4,378% , cu mai mult de 10 puncte de bază de la începutul sesiunii. O creștere a randamentelor este vizibilă și în cazul obligațiunilor germane, care au urcat din nou peste 2,5%.

