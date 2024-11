Rezumatul zilei: Acțiunile americane ating niveluri record, acțiunile europene câștigă, iar raliul criptografic continuă pe fondul datelor economice și al consecințelor alegerilor

Acțiunile americane sunt tranzacționate cu un ușor optimism. S&P 500 a atins încă un ATH astăzi, dar s-a retras deja ușor, câștigând 0,6% în acest moment. Dow Jones rămâne plat, Nasdaq este indicele care câștigă cel mai mult astăzi, cu un avans de 1,3% în principal datorită acțiunilor tehnologice, în timp ce indicele companiilor cu capitalizare mică Russell 2000 este în teritoriul negativ(-0,25%).

Piețele europene sunt, de asemenea, într-o dispoziție moderat bună . WIG20 este lider (+3,1%), DAX se tranzacționează cu 1,7% mai sus, iar indicele francez CAC40 crește cu 0,75%. FTSE 100 din Marea Britanie se retrage însă, pierzând 0,32%.

Vânzările cu amănuntul din Zona Euro au crescut ușor peste așteptări în septembrie (0,5% MoM, prognoza 0,4%, anterior 0,2%)

Riksbank din Suedia a redus ratele dobânzilor cu 0,75 pb, în conformitate cu așteptările piețelor (2,75%, prognoză: 2,75%, anterior: 3,5%). Conform declarației inițiale a băncii centrale, reducerea ratelor ar putea avea loc și în decembrie și la începutul anului 2025.

Norges Bank a menținut rata dobânzii de politică monetară neschimbată la 4,5% în urma reuniunii din 6 noiembrie, așteptându-se să mențină această rată până la sfârșitul anului 2024, potrivit guvernatorului Ida Wolden Bache.

Producția industrială a Germaniei din septembrie a fost mai mică decât se aștepta, la -2,5% față de -1,0% MoM.

Contractele pe indicii chinezi, care reflectă performanța celor mai mari companii din indicele Hang Seng, au câștigat mai mult de 5% astăzi. Investitorii se așteaptă ca tarifele mai mari pe care Trump le va impune probabil economiei chineze ar putea face ca instrumentele de stimulare anunțate pentru economie să fie mai puternice decât se aștepta inițial.

Creșterea exporturilor Chinei urcă la maximul ultimelor 27 de luni, iar balanța comercială crește la 95,7 miliarde de dolari. Creșterea exponențială a exporturilor din China a ajutat țara să compenseze o cerere internă slabă. Alegerea lui Trump reprezintă însă o amenințare la adresa acestui avânt, președintele ales promițând o politică agresivă în materie de tarife vamale.

BOE a votat cu 8-1 pentru a reduce rata bancară cu 25 pb la 4,75%, în timp ce Comitetul de politică monetară (MPC) își propune să atingă o țintă de inflație de 2%, susținând în același timp creșterea și ocuparea forței de muncă.

Rheinmetall a câștigat 6% astăzi, deoarece compania a comentat că se confruntă cu o creștere „cum nu am mai făcut-o niciodată în cadrul grupului” pe fondul războiului din Ucraina; compania și-a ridicat obiectivul de profitabilitate pentru anul fiscal 2024.

Modificarea numărului cererilor de șomaj din SUA a fost conform așteptărilor: 222.000 față de 221.000 estimat

Acțiunile Lyft cresc vertiginos după ce rezultatele au depășit așteptările și compania a anunțat un parteneriat strategic pentru vehicule autonome.

Coroana norvegiană și dolarul australian sunt cele mai puternice monede astăzi, câștigând 2% și, respectiv, 1,55% față de USD, care se răcește după creșterea post-electorală determinată de victoria lui Trump.

Mărfurile energetice câștigăastăzi, cu OIL.WTI lider (+1,06%), OIL este cu 0,92% mai sus, în timp ce NATGAS pierde 1,48%.

Piața cripto continuă raliul după alegerile prezidențiale din SUA. Bitcoin câștigă 0,88% și rămâne peste pragul de 76,000 USD, în timp ce Ethereum este cu 4,63% ân creștere, la 2.860 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."