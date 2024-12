Rezumatul zilei: Acțiunile americane au crescut pe fondul vânzării masive de după ședința FED 📈

Acțiunile americane sunt în creștere la sfârșitul săptămânii, după ce măsura preferată a FED a inflației PCE a indicat o presiune CPI mai mică decât se estima în SUA. Indicele Nasdaq este în creștere cu aproape 1,5% la momentul redactării acestui articol. Randamente similare sunt observate și pe S&P500. Câștiguri de aproape 1,2% sunt observate și la indicele Russell 2000, care reunește companii cu capitalizare mai mică. Indicii europeni încheie săptămâna într-un mediu pesimist. Toate piețele importante de pe Bătrânul Continent au încheiat ședința cu pierderi. DAX din Germania a scăzut cu 0,4%, indicele CAC40 din Franța a pierdut 0,3%, FTSE 100 din Marea Britanie a scăzut cu 0,3%, iar indicele SMI din Elveția a pierdut 0,3%. Indicele pan-european STOXX Europe 600 a pierdut aproape 0,9%. Acțiunile Novo Nordisk au suferit astăzi o reducere puternică. Producătorul danez de medicamente a prezentat rezultate dezamăgitoare ale testelor pentru un nou medicament experimental împotriva obezității, care s-au dovedit a fi mai mici decât previziunile anterioare ale companiei. Ca urmare, acțiunile au scăzut cu peste 20%, iar prețul actual se află la cele mai scăzute niveluri din iulie 2023. Acțiunile Nike au recuperat pierderile de astăzi, care au fost cauzate de rezultatele companiei din Q2 2024/2025, CEO-ul Elliott Hill avertizând că eforturile de remediere ale companiei ar putea afecta rezultatele pe termen scurt. Datele PCE au venit ușor sub așteptări. Cu toate acestea, a fost suficient pentru a asista la o revenire amplă a piețelor de acțiuni și criptomonede. După ședința Fed de miercuri, datele PCE mai scăzute reprezintă un fel de ușurare și o speranță pentru investitori că presiunile inflaționiste ar putea să nu fie atât de semnificative. Inflația PCE de bază a ajuns la 2,8% YoY față de așteptări: 2,9% YoY și valoarea anterioară de 2,8% YoY). Datele PCE mai scăzute au stopat astăzi impulsul ascendent al dolarului inițiat după decizia Fed. Perechea EURUSD a revenit peste 1,0440, iar dolarul în sine este acum moneda G10 cu cea mai slabă performanță. Scăderile dolarului american favorizează astăzi metalele prețioase. Aurul câștigă în prezent 1,2%, în timp ce argintul se apreciază cu mai mult de 2%. Contractele pe gaze naturale câștigă aproape 5%, după ce ultimele prognoze meteorologice au indicat un mijloc de ianuarie rece pentru anul viitor. Piața cripto înregistrează o revenire după scăderile din această dimineață, care au împins Bitcoin sub bariera de 93.000 de dolari. Astăzi, însă, populara criptomonedă a revenit peste pragul de 96.000 de dolari, datorită în mare parte sentimentului optimist de pe Wall Street.

