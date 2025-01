Rezumatul zilei: Acțiunile se retrag înaintea datelor cheie CPI, PPI arată că inflația se răcește

Inflația Core PPI pentru luna decembrie a ajuns la 3,5% de la an la an, sub prognoza de 3,8%, în timp ce cifra lunară nu a arătat nicio schimbare față de o creștere așteptată de 0,3%. Datele au contribuit la temperarea preocupărilor imediate privind inflația, dar nu au fost suficiente pentru a declanșa o creștere susținută, piețele rămânând concentrate pe raportul CPI de mâine.