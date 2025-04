Rezumatul zilei: Acțiunile și materiile prime coboară semnificativ în teritoriul negativ, în timp ce USD și criptomonedele revin (04.04.2025)

Vânzarea provocată de tarifele de retorsiune nu dă semne de încetinire, iar indicii americani au scăzut la niveluri care nu au mai fost văzute de la mini-crash-ul din august 2024. Indicele S&P500 a înregistrat cea mai slabă perioadă de două zile din martie 2020 (-5,4%), în timp ce indicele Nasdaq (-5%), DJIA (-4,3%) și Russell 2000 (-5,7%) au pierdut, de asemenea, teren.

Piețele europene încheie, de asemenea, săptămâna ]n teritoriul negativ. Indicele german DAX a scăzut cu 4,95%, CAC40 din Franța cu 4,25%, iar FTSE 100 cu 4,95%.

China, fără a încerca negocieri, a anunțat tarife de retorsiune de 34% asupra tuturor produselor americane, începând cu 10 aprilie. Potrivit lui Trump, „chinezii au jucat greșit, au intrat în panică”.

Escaladarea războiului comercial dintre China și SUA a agravat scăderile acțiunilor tehnologice (NVDA.US: -7%, TSLA.US: -9%, AAPL.US: -5,6%) și ale principalelor instituții financiare (JPM.US: -6,9%, GS.US: -6,7%, BAC.US: -7,5%).

Consecințele tarifelor vor fi mai mari decât se preconiza anterior, crescând riscul unei inflații mai mari și al unei creșteri economice mai slabe, după cum a semnalat Jerome Powell în timpul conferinței de presă în Virginia. Cu toate acestea, Powell a subliniat că schimbările în politica monetară necesită mai multă claritate din perspectiva datelor economice, iar Fed va continua cu abordarea „wait and see”.

Donald Trump a prelungit cu 75 de zile perioada de negociere a vânzării potențiale a TikTok către entități americane. Președintele SUA a sugerat anterior că vânzarea ar putea fi folosită ca monedă de schimb pentru reduceri tarifare cu China.

Variația numărului de salariați din sectorul non-agricol(NFP) în martie a depășit așteptările (actual 228.000, prognoză: 140.000). Cu toate acestea, datele au implicații mixte din cauza unei revizuiri mari în scădere a datelor anterioare (de la 151.000 la 117.000). Șomajul a crescut conform așteptărilor, de la 6,6% la 6,7%.

Pe piața valutară, dolarul (USDIDX) revine după recenta sa scădere, consolidându-se cu 1% față de coșul de valute G10. Cele mai depreciate monede sunt cele de la Antipozi (AUDUSD: -4,7%, NZDUSD: -3,64%) și coroana norvegiană (USDNOK: +4,11%). Francul elvețian (USDCHF: +0,05%) rezistă cel mai bine scăderilor, în timp ce USDJPY și USDCAD pierd aproximativ 0,8%. Euro s-a depreciat cu 0,9% față de dolar (EURUSD: 1,095).

Piața largă a materiilor prime este, de asemenea, în retragere. Aurul a pierdut 2,9%, ajungând la 3.023 dolari pe uncie, iar argintul a scăzut cu 7,2%, ajungând la 29,60 dolari pe uncie. Petrolul Brent și WTI au scăzut cu încă 6,4% și, respectiv, 7,3%, iar contractele NATGAS sunt tranzacționate cu 7% mai jos.

Criptomonedele cheie înregistrează mici reveniri. Bitcoin a câștigat 2,65% la 84.500 de dolari, iar Ethereum a crescut cu 1,3% la 1.822 de dolari.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."