Rezumatul zilei: Amenințările de război ale lui Trump afectează piețele. Wall Street intră în teritoriu negativ

📈 Bursa Ședința de tranzacționare de pe Wall Street este dominată de vânzători , valul de vânzări extinzându-se pe întreaga piață și exercitând o presiune semnificativă asupra indicilor americani.

Indicele Dow Jones a scăzut cu aproximativ 1% , S&P 500 a înregistrat o scădere de aproximativ 1,2% , în timp ce Nasdaq 100 a scăzut cu peste 2% .

Printre principalii factori care trag piața în jos astăzi se numără Alphabet și Tesla , ale căror acțiuni înregistrează pierderi semnificative în urma publicării rezultatelor trimestriale.

Deși ambele companii au raportat rezultate mai bune decât se aștepta , sentimentul investitorilor rămâne negativ.

În cazul Alphabet, piața se concentrează pe creșterea cheltuielilor pentru inteligența artificială ; în timp ce compania continuă să beneficieze de un nucleu publicitar puternic și de o creștere dinamică a Google Cloud , investitorii cer randamente din ce în ce mai tangibile din investițiile de miliarde de dolari în inteligența artificială.

Preocupările se concentrează în principal asupra cheltuielilor ridicate care afectează fluxurile de numerar în trimestrele următoare, înainte ca acestea să se traducă într-o profitabilitate mai mare.

Între timp, Tesla, în ciuda creșterii vânzărilor și a planurilor ambițioase privind conducerea autonomă, AI și proiectul robotului umanoid Optimus , continuă să se confrunte cu presiuni asupra marjelor și cu o concurență tot mai acerbă pe piața vehiculelor electrice.

Rezultatele Intel vor fi publicate după închiderea sesiunii de astăzi , compania trebuind să demonstreze că eforturile sale de restructurare aduc beneficii tangibile.

Astăzi, scăderile semnificative au dominat continentul european , lăsând majoritatea indicilor europeni în teritoriul negativ.

Indicele britanic FTSE 100 a scăzut cu 0,7% , indicele francez CAC 40 a înregistrat o scădere de peste 1,6% , indicele german DAX a pierdut aproape 1,8% , iar indicele spaniol IBEX 35 s-a depreciat cu peste 1,5% . 🏛️ Macroeconomie BCE (Banca Centrală Europeană) a menținut ratele dobânzilor neschimbate .

Numărul săptămânal al cererilor inițiale de șomaj din SUA a scăzut cu 22.000, ajungând la doar 187.000 , atingând cel mai scăzut nivel din 1969 și depășind cu mult așteptările pieței .

Datele privind piața muncii confirmă reziliența continuă , susținând dolarul american și consolidând potențial argumentele în favoarea menținerii unei poziții restrictive de către Fed . 🌐 Geopolitică Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu alimentează un sentiment global de aversiune față de risc , declanșând o creștere semnificativă a aversiunii față de risc și o fugă către activele-refugiu .

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Axios că ia în considerare un „atac masiv” asupra Iranului , care ar fi „mai amplu decât oricând”, adăugând că este pe punctul de a lua o decizie finală .

Piețele au interpretat aceste comentarii ca un semn că conflictul ar putea intra într-o nouă fază, semnificativ mai periculoasă .

Situația se agravează și mai mult din cauza unui val de atacuri iraniene cu rachete și drone asupra unor ținte din Iordania, Bahrain și Kuweit, după a douăsprezecea noapte de lovituri americane asupra unor ținte legate de Iran.

Autoritățile kuweitiene au raportat un atac asupra punctului de trecere a frontierei Al-Abdali cu Irakul , demonstrând că ostilitățile se extind și mai mult în regiunea Golfului Persic .

Departamentul de Stat al SUA a emis un avertisment , sfătuind cetățenii din Orientul Mijlociu să se pregătească pentru posibile perturbări ale călătoriilor și anulări de zboruri .

Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate că situația din Orientul Mijlociu „scapă de sub control” și a solicitat restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Hormuz și Bab al-Mandab , subliniind că diplomația rămâne singura cale de urmat . 🛢️ Mărfuri Petrolul Brent a depășit pragul psihologic de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai , înregistrând o creștere de peste 6% în urma atacurilor grupării Houthi asupra transportului maritim din Marea Roșie .

Îngrijorarea investitorilor se concentrează în mare măsură asupra securității tranzitului petrolier prin două puncte de strangulare maritime vitale: Strâmtoarea Hormuz și Strâmtoarea Bab al-Mandab .

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a raportat interceptarea a trei petroliere care încercau să navigheze pe o rută minată la sud de Strâmtoarea Hormuz; conform declarației, un petrolier a explodat și a luat foc, în timp ce celelalte două s-au retras .

O escaladare suplimentară care implică Iranul și amenințările la adresa transportului maritim din Golful Persic ar putea menține o volatilitate extremă pe piața petrolului și ar putea intensifica sentimentul global de aversiune față de risc .

Vânzările masive s-au extins și la majoritatea metalelor industriale . 🪙 Metale prețioase Deteriorarea sentimentului pieței pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu afectează metalele prețioase .

Aurul a scăzut cu peste 2%, testând nivelul de 4.050 USD .

Argintul a scăzut cu aproape 4%, coborând sub 60 USD . 💵 Valute Ca urmare a escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, dolarul american se apreciază față de principalele valute. 🪙 Criptomonede Vânzarea masivă de pe piața generală afectează și activele digitale .

Bitcoin a scăzut cu aproape 2%, coborând sub pragul de 65.000 de dolari .

Ethereum a scăzut cu aproape 2,5%, coborând sub nivelul de 1.900 de dolari .

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