Rezumatul zilei: Apple anunță o investiție majoră în SUA 💰 și Starbucks își reduce locurile de muncă ✂️

Indicii americani au înregistrat performanțe mixte, S&P 500 crescând cu 0,1%, Nasdaq 100 scăzând cu 0,4%, iar Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,4%, investitorii pregătindu-se pentru raportul Nvidia și datele cheie privind inflația de la sfârșitul acestei săptămâni.

Apple (AAPL) a anunțat că intenționează să investească peste 500 de miliarde de dolari în SUA în următorii patru ani, inclusiv o nouă fabrică de producție, dublându-și fondul de producție avansată la 10 miliarde de dolari și angajând 20.000 de persoane în principal în cercetare și dezvoltare, ingineria siliciului și dezvoltarea AI.

Starbucks (SBUX) va elimina 1.100 de locuri de muncă la nivel corporativ și câteva sute de posturi suplimentare neocupate la nivel global, pe măsură ce directorul general Brian Niccol își pune în aplicare planul de redresare pentru a simplifica structura companiei și a crea „echipe mai mici și mai agile”.

Administrația Trump a emis un memorandum prin care însărcinează Comitetul pentru investiții străine în SUA să limiteze cheltuielile chineze în sectoarele strategice americane, a propus taxe pentru navele construite în China și a solicitat Mexicului să instituie taxe asupra importurilor chineze.

Acțiunile Palantir (PLTR) s-au depreciat cu până la 10%, extinzând o scădere de peste 25% pe parcursul a patru zile, pe fondul preocupărilor legate de potențialele reduceri bugetare ale Pentagonului care ar putea afecta contractele guvernamentale ale companiei de software de date.

Acțiunile Nvidia au revenit după o scădere inițială de 3%, înainte de publicarea raportului său de câștiguri care va avea loc miercuri, în timp ce expunerea netă a fondurilor speculative la grupul companiilor megacapitalizate “Magnificent Seven” a atins cel mai scăzut nivel din aprilie 2023.

Acțiunile Microsoft au scăzut după ce un analist a raportat că societatea a renunțat la închirierea unor centre de date pentru inteligența artificială, ridicând îngrijorări cu privire la supra-securizarea capacității de calcul pentru aplicațiile de inteligență artificială.

Citadel Securities dorește să devină un furnizor de lichidități pentru criptomonede pe burse precum Coinbase, Binance și Crypto.com, mizând pe îmbrățișarea industriei de către președintele Trump pentru a stimula creșterea activelor digitale.

Randamentele obligațiunilor de Trezoreriei au scăzut, randamentul pe 10 ani coborând cu trei puncte de bază la 4,41%, în timp ce Bloomberg Dollar Spot Index a rămas relativ neschimbat.

Berkshire Hathaway s-a apreciat cu 4%, în condițiile în care profitul operațional a crescut cu 71%, în timp ce Alibaba Group a pierdut 10%, pe fondul unei promisiuni de cheltuieli de 53 de miliarde de dolari pentru inteligență artificială și a creșterii tensiunilor comerciale dintre SUA și China.

Indicele german DAX încheie ziua în creștere cu 1% după anunțarea rezultatelor alegerilor din Germania. Coaliția CDU și CSU a obținut 28,5% din voturi, devenind în mod clar cea mai puternică facțiune, urmată de AfD, cu 20,8%, și apoi de SPD, care a obținut un rezultat istoric slab. O fragmentare atât de mare a noului parlament ar putea face dificilă adoptarea reformelor propuse de CDU/CSU.

Piața criptomonedelor se confruntă cu o altă zi negativă. Bitcoin a scăzut cu 1,60% la 94.600 USD, în timp ce Ethereum scade cu 5,50% la 2.650 USD. Alte altcoins se confruntă, de asemenea, cu vânzări semnificative.

Încrederea investitorilor rămâne zdruncinată după hack-ul de 1,5 miliarde USD în ETH de vineri asupra ByBit, care a fost probabil cel mai mare din întreaga istorie a piețelor financiare.

ByBit a recuperat aproape toate fondurile furate în timpul weekendului pentru a-și proteja clienții. Compania a reușit să răscumpere aproape întregul fond Ethereum. Creșterea cererii a fost evidentă în timpul tranzacțiilor cu lichiditate scăzută din weekend, Ethereum câștigând 2%, în timp ce Bitcoin a scăzut cu aproape 1%.

