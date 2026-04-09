Rezumatul zilei: Armistițiu fragil, piețe tensionate și semnale contradictorii din SUA

După un început de ședință nervos pe Wall Street , provocat de știrile din dimineață privind încălcările armistițiului din Orientul Mijlociu, indicii și-au recuperat pierderile și au înregistrat creșteri semnificative: S&P 500 a crescut cu aproximativ 0,7%, Nasdaq a urcat cu peste 0,8%, iar Dow Jones a înregistrat o creștere de 0,6%.

Indicele VIX a scăzut cu peste 5% și, pentru prima dată într-o lună, a coborât sub pragul psihologic de 20 de puncte, indicând o diminuare a anxietății investitorilor.

Inflația, măsurată prin indicele PCE , a crescut cu aproximativ 0,4% față de luna precedentă în februarie, în conformitate cu așteptările pieței și similar cu valorile anterioare. Pe o bază anuală, aceasta s-a menținut în jurul valorii de 2,8–3,0%, ceea ce înseamnă că inflația continuă să depășească ținta de 2% a Fed .

În ceea ce privește PIB-ul , cele mai recente date pentru trimestrul IV al anului 2025 au arătat că economia SUA a crescut cu aproximativ 0,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, după revizuirea estimărilor anterioare, ceea ce este semnificativ mai slab decât așteptările pieței.

Tensiunile rămân ridicate în Orientul Mijlociu . Iranul acuză Israelul de continuarea atacurilor în sudul Libanului și amenință să se retragă din acordul de încetare a focului, în timp ce partea americană și israeliană subliniază că acțiunile Israelului nu erau prevăzute în acordul formal și, prin urmare, nu încalcă termenii acestuia. Această diferență de interpretare menține situația extrem de incertă și riscurile de escaladare ridicate.

În ciuda tensiunilor, Benjamin Netanyahu a anunțat începerea negocierilor directe de pace cu Libanul , concentrându-se în special pe influența și activitățile Hezbollah de-a lungul frontierei. Discuțiile vizează reducerea amenințărilor la adresa securității, soluționarea disputelor teritoriale și crearea unui cadru pentru o posibilă dezamorsare a conflictului.

Mark Rutte a subliniat că NATO se îndreaptă spre o mai mare independență europeană și o dependență mai mică de SUA , așteptându-se în același timp ca Europa să contribuie mai mult la securitatea colectivă. El a subliniat că, deși dominația istorică a SUA în apărarea Europei a fost necesară, aliații trebuie acum să împartă mai echitabil povara și să-și dezvolte propriile capacități militare.

În Europa , sesiunea a fost mixtă: DAX a scăzut cu peste 1,3%, CAC 40 a scăzut cu 0,2%, IBEX 35 a scăzut cu puțin sub 0,2%, iar FTSE a încheiat ușor în scădere.

Pe piața petrolului , situația s-a calmat oarecum în ultimele ore. La ora 21:00 ora României, Brent se tranzacționează în jur de 95 USD pe baril, similar cu WTI , sugerând o stabilizare după volatilitatea recentă.

Pe piața metalelor , se înregistrează o revenire. Aurul a crescut cu aproape 1%, depășind 4.800 USD pe uncie, în timp ce argintul crește și mai mult, cu 1,6%, tranzacționându-se cu peste 76 USD pe uncie.

Pe piața criptomonedelor , sentimentul este mixt. Bitcoin a crescut cu aproximativ 0,5%, depășind pragul de 72.000 USD, în timp ce Ethereum a scăzut cu 0,6%, oscilând în jurul valorii de 2.200 USD.

Amazon a anunțat că va investi aproximativ 25 de miliarde de dolari în noi centre de date în Mississippi pentru a-și consolida infrastructura pentru servicii cloud și soluții de inteligență artificială.

