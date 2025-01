Rezumatul zilei: AURUL câștigă 0,7%, datorită slăbirii dolarului american 📈Marcarea profiturilor pune presiune pe Wall Street🗽

Sesiunea din Europa a fost dictată de cumpărători în faza inițială, dar vânzătorii au preluat controlul. DAX din Germania, FTSE din Marea Britanie au pierdut teren. Indicele CAC49 din Franța a câștigat aproape 0,5%

Activele chineze au crescut după ce Trump a transmis vești pozitive în urma întâlnirii sale cu Xi Jinping. El a transmis că ar putea căuta un acord cu liderul chinez și că „ar prefera să nu impună tarife Chinei”. ADR-urile companiilor chineze PDD Holdings câștigă aproape 7%, iar Alibaba a crescut cu 3%. Contractele pentru indicii chinezi CHN.cash și HK.cash câștigă în jur de 2% Perechea EURUSD câștigă astăzi aproape 0,8% pe valul declarațiilor „dovish” de ieri ale lui Trump, care a anunțat presiuni în scădere asupra prețului petrolului și o discuție cu președintele Rezervei Federale, Powell, despre posibile reduceri ale ratelor. De asemenea, indicatorii PMI din SUA, sub așteptări, a slăbit dolarul american. Datele preliminare PMI din Europa au arătat astăzi o îmbunătățire parțială - în special în Germania și, surprinzător, și în Marea Britanie. Indicatorul PMI pentru sectorul producție din Germania: 44,1 (așteptat: 42,7; anterior: 42,5)

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din Germania: 52,5 (așteptat: 51,0; anterior: 51,2)

Indicatorul PMI pentru sectorul producție din Franța: 45,3 (așteptat: 42,5; anterior: 41,9)

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din Franța: 48,9 (așteptat: 49,4; anterior: 49,3)

Indicatorul PMI pentru sectorul producție din Marea Britanie: 48,2 (așteptat: 47; anterior: 47)

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din Marea Britanie: 51,2 (așteptat: 50,9; anterior: 51,1) Indicii de pe Wall Street înregistrează astăzi scăderi limitate, contractul Nasdaq 100 (US100) pierzând aproape 0,7%, ca urmare a unei retrageri de aproape 3% a acțiunilor Nvidia și a slăbiciunii din sectorul semiconductorilor, unde sentimentul a fost parțial „deteriorat” de rezultatele mai slabe ale Texas Instruments. Acțiunile Intuitive Surgical pierd aproape 4%, în ciuda câștigurilor și vânzărilor record; compania a subliniat că se așteaptă la o creștere anuală mai mică decât cea preconizată a numărului de proceduri în 2025. Acțiunile Meta Platforms câștigă mai mult de 1,5% și ating noi maxime istorice Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Aurul câștigă aproape 0,7%, pe valul unei scăderi de 0,6% a indicelui dolarului, care a fost parțial „afectat” de datele mai slabe din economia SUA. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani se retrag doar ușor, la 4,63%. Raportul PMI din Statele Unite pentru luna ianuarie: Indicatorul PMI compozit S&P Global: actual 52,4; prognoză 55,6; anterior 55,4;

Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor: real 52,8; prognoză 56,5; anterior 56,8;

Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier: actual 50,1; prognoză 49,8; anterior 49,4; Raportul Universității din Michigan privind sentimentul consumatorilor și așteptările privind inflația pentru luna ianuarie: Indicele Sentimentului Consumatorului Michigan: 71,1; previziune 73,2; anterior 74,0;

Indicele Michigan al așteptărilor inflaționiste pe 5 ani: 3,2%; previziune 3,2%; anterior 3,3%;

Indicele Michigan al așteptărilor inflaționiste pe 1 an: 3,3%; previziune 3,2%; anterior 3,3% Mărfurile agricole pierd teren. Contractele futures oe grâu de la Chicago (CBOT) pierd aproape 2%; grâul și soia s-au retras cu aproape 1%. Cuprul, zincul și alte metale industriale au înregistrat o volatilitate foarte limitată astăzi Criptomonedele se tranzacționează în creștere la sfârșitul săptămânii, Bitcoin apropiindu-se de pragul de 107.000 USD. ETF-urile au acumulat Bitcoin în ultimele 6 sesiuni consecutive, deși amploarea intrărilor nete pozitive a scăzut la 177 de milioane de dolari joi, 23 ianuarie Vladimir Putin și-a exprimat dorința de a negocia cu administrația americană și a citat relațiile bune cu Trump, bazate pe „interesele” ambelor țări. Sursa: xStation5

