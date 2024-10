Rezumatul zilei: Aurul și US100 câștigă 1% pe fondul slăbirii dolarului american; Bitcoin urcă la 73.000 USD 📈

Indicii bursieri americani au o sesiune mixtă astăzi, dar sectorul tehnologic câștigă, susținut de acțiunile companiilor de software și semiconductoare. Piața așteaptă rezultatele AMD, Visa și, cel mai important, Alphabet, care vor fi cunoscute după închiderea sesiunii americane de astăzi. Acțiunile AMD câștigă mai mult de 3% înainte de raport, iar Alphabet 1,5%

În prezent, US100 câștigă 0,8%, dar alte indicii de referință din SUA, precum US30 și US500, pierd marginal. Retragerea dolarului în urma datelor JOLTS mai slabe decât se preconiza a susținut câștigurile aurului, care câștigă aproape 1% astăzi și atinge un nou ATH la 2.770 USD pe uncie.

Acțiunile PayPal au pierdut 3,5% astăzi, în ciuda unor câștiguri pe acțiune peste așteptări și a unei creșteri anuale a veniturilor de 6%, care a fost în conformitate cu așteptările. Compania a raportat un EPS de 1,20 USD, peste nivelul de 1,07 USD așteptat pe Wall Street, dar creșterea profitabilității (și a marjelor) a fost compensată de previziuni puțin mai mixte, semnalând o presiune asupra realizării câștigurilor.

Acțiunile McDonald's au pierdut mai mult de 3,5% după rezultatele Q3. Vânzările comparabile au scăzut în Q3 de la trimestru la trimestru mai brusc decât se aștepta, cu -1,5% față de așteptările de -0,67%. Profitul operațional a scăzut cu 1% YoY.

Acțiunile Pfizer au pierdut 1,5% în ciuda rezultatelor bune, după ce analiștii de pe Wall Street au declarat că principala componentă a rezultatelor mai bune a fost vânzarea următoarei tranșe de vaccinuri Covid, dar alte aspecte ale activității companiei rămân incerte.

Numărul locurilor de muncă vacante (raportul JOLTS) în SUA, în octombrie, a fost de 7,443 milioane față de 8 milioane prognozat și 8,040 milioane anterior. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au scăzut astăzi la 4,28%, de la peste 4,31% înainte de publicarea datelor JOLTS. EURUSD câștigă 0,07%

Indicele prețurilor locuințelor din SUA a crescut cu 0,3% MoM față de 0,1% așteptat și 0,1% anterior (4,2% YoY față de 4,5% anterior). Indicele Case/Schiller pe 20 de ani din SUA a fost de 5,2% YoY față de 5,1% și 5,9% anterior

US Redbook (creșterea vânzărilor la marile magazine cu amănuntul din SUA) a fost de 5,6% YoY față de 4,6% anterior.

Stocurile angro din SUA au fost de -0,1% MoM față de 0,1% prognoză și 0,1% anterior

Stocurile cu amănuntul din SUA, cu excepția automobilelor, au fost de 0,1% MoM față de 0,5% așteptat și 0,5% anterior.

Datele globale, în ciuda unui raport JOLTS mai slab, indică o cerere de consum mai puternică, cu o scădere a stocurilor en-gros, un ritm mai mare de creștere a vânzărilor comparabile în US Redbook și un indice al prețurilor medii ale locuințelor mai mare decât se aștepta. Mărfurile agricole de la Bursa din Chicago au crescut ușor astăzi, susținute de un dolar mai slab. Grâul la CBOT a crescut cu peste 2%, în timp ce contractele pe bumbac la ICE s-au oprit la 70,7 dolari pe balot. Contractele pe cacao au crescut cel mai puternic, cu peste 4%

Aurul este principala atracție pe piața metalelor prețioase, dar și argintul a câștigat peste 2% astăzi. Aluminiul și platina se tranzacționează, de asemenea, simțitor mai sus. Metalele industriale, pe de altă parte, au raportat o performanță slabă, în ciuda câștigurilor inițiale de pe piața bursieră chineză

Perspectiva unui pachet suplimentar de stimulente în valoare de 1.200 de miliarde de dolari în China a susținut inițial sentimentul investitorilor, însă contractele de referință chineze au șters acum complet câștigurile inițiale. În cele din urmă, se așteaptă anunțarea din partea Chinei a unei decizii privind tratamentele suplimentare de susținere a economiei în cadrul unei reuniuni a Comitetului Permanent al Congresului Național al Poporului la începutul lunii noiembrie.

Sentimentele de pe piața criptomonedelor au fost foarte pozitive. Bitcoin a câștigat aproape 4% și s-a apropiat astăzi de pragul de 73.000 de dolari, unde se află ATH-ul din primăvara, acestui an.

Dogecoin câștigă mai mult de 12%, susținută de sentimentul pozitiv în jurul memecoin, precum și Tesla și Elon Musk, indirect pe fondul creșterii avansului lui Donald Trump în sondaje înainte de alegerile din SUA

Sectorul software și semiconductori se remarcă astăzi față de piața bursieră în general, care înregistrează rezultate mixte. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."