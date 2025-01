Rezumatul zilei: Bitcoin câștigă 3,20%; dolarul american încheie anul în forță 💵

Indicii americani câștigă în timpul ultimei sesiuni de tranzacționare a anului. Apetitul pentru risc este ușor mai vizibil după vânzarea de vacanță, cu câștiguri observate și pe piața criptomonedelor. Indicele US500 a crescut cu 0,40%, US100 a crescut cu 0,45%, iar companiile cu capitalizare mică din indicele US2000 conduc cu o creștere de 0,65%.

Indicele prețurilor imobiliare (YoY): real: 4,5%; previziune: 4,6%; anterior: 4,4%. Indicele prețurilor proprietăților imobiliare din SUA arată o creștere ușor mai lentă decât se aștepta. Datele au declanșat o mișcare minoră pe perechea EURUSD.

Perechea USDJPY a pierdut inițial o parte din impulsul crescător, coborând sub zona de 158, lăsând un decalaj de 2,5% față de maximele locale înregistrate în iulie. Cu toate acestea, în a doua jumătate a zilei, perechea a recuperat pierderile, urcând din nou peste 157,0000 JPY per USD.

Sangamo Therapeutics (SGMO.US) a scăzut cu peste 54% după ce Pfizer a anunțat rezilierea acordului de colaborare și licențiere cu compania pentru dezvoltarea unei noi terapii genetice pentru hemofilia A. Decizia a surprins atât piața, cât și analiștii.

Ultima sesiune Forex a anului este marcată de puterea dolarului. USDIDX este în creștere cu 0,11%, NZD (-0,57%) și AUD (-0,37%) pierzând cel mai mult în fața dolarului. Excepție face yenul japonez, care a revenit cu 0,05% față de dolar.

Majoritatea metalelor prețioase sunt în creștere, conduse de platină (+1,08%), urmată de aur (+0,3%) și paladiu (+0,22%). Cu toate acestea, argintul rămâne în teritoriu de corecție (-0,33%).

Piața criptomonedelor se confruntă cu o revenire puternică după recentele vânzări. Bitcoin a crescut cu 3,30%, la 95.700 de dolari, iar Ethereum a câștigat 2,30%, la 3.420 de dolari. Creșteri similare sunt observate în rândul altcoins.

Gazele naturale (NATGAS) suferă o corecție semnificativă (-4,4%), în timp ce petrolul Brent și WTI au crescut cu aproximativ 0,25%.

