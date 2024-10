Rezumatul zilei: Bitcoin depășește pragul de 65.000 de dolari; argintul limitează câștigurile inițiale

Indicii americani înregistrează astăzi o sesiune ușor ascendentă. Indicele S&P 500 este în creștere cu aproximativ 0,3%, Nasdaq 100 câștigă 0,4%, Dow Jones se tranzacționează cu 0,6% mai sus, iar Russell 2000 este în creștere cu aproape 0,7%. Micron a înregistrat o creștere de peste 13% după rezultate solide. Compania a beneficiat de creșterea cererii din partea centrelor de date, ridicându-și astfel previziunile și revigorând tema boom-ului AI în rândul investitorilor. Rezultate peste așteptări au fost afișate și de Accenture, care a depășit consensul pieței atât în ceea ce privește veniturile, cât și previziunile pentru Q1 2025. Ca urmare, compania câștigă astăzi aproape 5%. Departamentul de Justiție al SUA intenționează să lanseze o investigație asupra Super Micro Computer ( SMCI.US ) în legătură cu presupuse abateri contabile. Acțiunile companiei pierd în prezent 14%. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani rămân peste nivelul de 3,79%, crescând astăzi la 3,7963%. Randamentele obligațiunilor germane pe 10 ani sunt, de asemenea, în creștere, câștigând 0,8 puncte de bază la 2,18%. Piețele europene au încheiat ședința de tranzacționare de astăzi în creștere accentuată. Indicele DAX din Germania a câștigat 1,59%, în timp ce CAC40 din Franța a câștigat 2,33%, iar FTSE100 din Marea Britanie a câștigat 0,2%. În Europa, sectorul de vârf de astăzi a fost moda și luxul, unde acțiunile unor companii precum LVMH, Hermes și Kering au câștigat aproape 10%. Dintre monedele G10, cele mai mari câștiguri au fost înregistrate de dolarul australian (+1,07%) și dolarul neozeelandez (+1%). Yenul japonez, dolarul canadian și dolarul american rămân la niveluri similare cu prețurile de închidere de ieri. Conform datelor EIA, stocurile de gaze din SUA au crescut mai puțin decât se preconiza, cu 47 de miliarde de picioare cubice față de 52 de miliarde de picioare cubice prognozate. În ciuda scăderii stocurilor, NATGAS pierde mai mult de 3%. Metalele prețioase își continuă seria ascendentă, depășind noi maxime. În cazul aurului, remarcăm astăzi creșteri de peste 0,5%, care cu intervalul lor au împins cotația peste 2.675 de dolari pe uncie. În cazul argintului, scara de apreciere este și mai mare, deoarece ajunge la 0,85%. Cu toate acestea, merită menționat faptul că o mare parte din creșterea pe argint a fost deja ștearsă. Criptomonedele își extind seria ascendentă determinată de poziția “dovish” a Fed privind politica monetară din SUA. Bitcoin a crescut cu mai mult de 2,9% astăzi și a ajuns la cele mai ridicate niveluri înregistrate de la începutul lunii august a acestui an.

