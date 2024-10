Rezumatul zilei: Bitcoin în proximitatea pragului de 69.000 de dolari; aurul și argintul ating noi maxime 🟢

Indicii americani încheie ziua cu creșteri ușoare din cauza lipsei catalizatorilor pentru mișcări ascendente sau descendente. Sezonul de câștiguri pentru companii este până acum moderat. Unele companii au surprins pozitiv, dar există și rezultate sub așteptări. Ca urmare, observăm o volatilitate relativ scăzută pe piață astăzi.

US100 câștigă cel mai mult (+0,50%) până la nivelul de 20.500 de puncte, urmat de US500 (+0,45%), revenind peste 5.900 de puncte, în timp ce US2000 nu prezintă modificări semnificative și rămâne în jurul valorii de 2.300 de puncte.

Companiile chineze se descurcă relativ bine astăzi. Acțiunile unor firme precum Alibaba, Pinduoduo și JD.com câștigă peste 2,5% după ce instituția PBoC a sugerat că ratele creditelor în China vor fi reduse luni.

Pe Wall Street în sine, acțiunile Netflix și Intuitive Surgical au performanțe foarte bune. Ambele companii au raportat rezultate foarte bune pentru Q3 ieri, după sesiune.

Raphael Bostic (Fed) a acordat un interviu relativ neutru, declarând că inflația va scădea la ținta de 2,00% până la sfârșitul anului 2025. De asemenea, bancherul consideră că rata naturală a dobânzii pe care Fed ar trebui să o urmărească este în intervalul 3,00-3,50%. Potrivit bancherului, piața muncii rămâne foarte puternică, iar inflația în SUA este încă ridicată.

Liderii câștigurilor sesiunii de astăzi sunt metalele prețioase și Bitcoin. Aurul a atins noi maxime istorice (+0,85% intraday), în timp ce argintul se tranzacționează la cel mai ridicat nivel din noiembrie 2012.

Bitcoin se tranzacționează peste 68.500 USD, apropiindu-se de bariera psihologică de 69.000 USD. Cea mai populară criptomoneda câștigă 2,6% intraday.

Christoăher Waller (Fed) ține un discurs despre finanțele descentralizate, adoptând o poziție relativ pozitivă față de această piață. Waller recunoaște valoarea adăugată capabilă să îmbunătățească unele domenii ale finanțelor tradiționale.

