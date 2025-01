Rezumatul zilei: Câștiguri ample în Europa, presiune de vânzare pe petrol, NATGAS revine (16.01.2025)

Indicii americani înregistrează ușoare corecții în sesiunea de astăzi. S&P 500 este în scădere cu 0,2%, Dow Jones cu 0,3%, iar Nasdaq 100 pierde 0,8%.

Mai multe bănci americane au raportat câștiguri puternice. Morgan Stanley a furnizat o surpriză pozitivă cu venituri, venituri din investiții și câștiguri pe acțiune peste așteptări, ceea ce a dus la o creștere de aproape 3% a prețului acțiunilor sale.

Piețele europene au încheiat sesiunea în teritoriu pozitiv. Indicele francez CAC40 a câștigat 2%, datorită performanței puternice a companiilor din sectorul modei, după ce Richemont (proprietarul Cartier) a raportat cifre de vânzări surprinzător de bune. FTSE 100 din Marea Britanie a înregistrat, de asemenea, câștiguri solide, cu o creștere de 1,1%.

Minutele ultimei reuniuni a Băncii Centrale Europene (BCE) sugerează o creștere a încrederii că Zona Euro va reveni la ținta de inflație de 2% până în 2025. Nivelul stabil al inflației în primul trimestru ar putea deschide calea pentru relaxarea politicii monetare.

Inflația în Germania a crescut în decembrie conform așteptărilor (2,8%, față de 2,4%).

Datele privind producția din Marea Britanie au fost sub așteptări. Producția industrială în noiembrie a scăzut cu 0,4% MoM (față de previziunile de 0,0%; anterior: -0,6%). PIB-ul a crescut cu 1,0% YoY (față de previziunile de 1,5%; anterior: 1,1%) și a crescut cu 0,1% în ritm lunar (față de previziunile de 0,2%; anterior: -0,1%). Dinamica lunară a prețurilor a arătat, de asemenea, o revenire (0,7%, față de -0,7%).

MPC a menținut ratele dobânzilor neschimbate astăzi, rata de referință rămânând la 5,75%. Această decizie a avut un impact redus asupra pieței, aliniindu-se la scenariul recent al Băncii Naționale a Poloniei.

Vânzările cu amănuntul din SUA au crescut ușor mai lent decât se preconiza, cu o expansiune de 0,4% MoM (față de previziunile de 0,6%; anterior: 0,7%).

Numărul cererilor de ajutor de șomaj inițiale din SUA a totalizat 217 000, ușor mai mar decât cel prognozat (previziuni: 210 000; anterior: 201 000). Aceste cifre slăbesc oarecum scenariul unei piețe a muncii semnificativ mai puternice în SUA.

Stocurile de gaze din SUA au scăzut mai puțin decât se preconiza. Modificările săptămânale ale stocurilor au arătat o scădere de 258 de miliarde de picioare cubice (față de previziunile de -260 de miliarde). În replică, contractele de gaz au scăzut inițial, dar, odată cu previziunile de frig extrem în SUA săptămâna viitoare, prețurile au crescut în ultimele ore ale sesiunii, contractele fiind acum în creștere cu 2%.

Criptomonedele au avut o sesiune mixtă. Cele mai mari câștiguri au fost observate în Ripple (+8,3%) și Chainlink (+6,75%), în timp ce Bitcoin (-0,3%) și Ethereum (-3,2%) au înregistrat pierderi.

Petrolul Brent și WTI au pierdut 2,5% și, respectiv, 1,7%, retrăgându-se de la maximele de ieri, pe fondul speculațiilor că Donald Trump ar putea relaxa sancțiunile asupra petrolului rusesc introduse luni de administrația lui Joe Biden.

Pe piața valutară, Dollar Spot Index a înregistrat o ușoară corecție (-0,08%). Yenul japonez a înregistrat cea mai puternică revenire față de dolar (+0,75%), în timp ce EUR/USD a urcat din nou peste bariera de 1,03 (+0,12%).

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."