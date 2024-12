Rezumatul zilei: Câștiguri incerte pe Wall Street, vânzare în Europa și Bitcoin sub 100.000 📄

Sentimentul pe Wall Street rămâne negativ, în timp ce indicii încearcă să recupereze din scăderile abrupte de ieri. În ciuda câștigurilor ușoare la deschiderea sesiunii de numerar, majoritatea profiturilor au fost acum reduse. Indicii US500 și US100 au crescut cu 1,45% din cauza rulării contractelor de peste noapte, dar modificările contractelor la vedere sunt mult mai mici, de 0,35% și, respectiv, 0,00%.

Accenture conduce câștigurile (+6,7%) pe Wall Street, în urma unor rezultate mai bune decât se așteptau pentru primul trimestru al anului fiscal 2025. Profitul net al companiei a ajuns la aproape 2,3 miliarde de dolari (față de prognoza de 1,98 miliarde de dolari), iar previziunile companiei pentru 2025 au fost majorate, datorită creșterii anticipate a cererii de soluții AI.

Prețul acțiunilor Tripadvisor a crescut cu 8% după ce compania a anunțat achiziția Liberty TripAdvisor Holdings în valoare de 435 de milioane de dolari, cu scopul de a-și simplifica structura capitalului prin rambursarea datoriilor, emiterea de acțiuni și plăți în numerar.

Indicii europeni au închis în teritoriul negativ: DAX (-1,35%), CAC 40 (-1,22%), FTSE 100 (-1,14%), FTSE MIB (-1,78%), IBEX 35 (-1,53%) și SMI (-1,93%).

În SUA, creșterea PIB din Q3 2024 a depășit așteptările (3,1% față de prognoza de 2,8%, anterior 3%). Datele PIB din SUA susțin poziția FOMC și comentariile lui Jerome Powell la conferința Fed de ieri, evidențiind o creștere peste așteptări și presiuni ușor mai mari asupra inflației de bază.

Indicele Philadelphia Manufacturing din decembrie indică un declin al activității de producție în regiune, indicatorul activității curente rămânând în teritoriul negativ. În ciuda acestui fapt, firmele au raportat creșteri în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și prețurile.

Conform așteptărilor, Banca Angliei a menținut ratele dobânzilor neschimbate la 4,75%. Cu toate acestea, divizarea voturilor este notabilă, 6 membri ai MPC votând pentru menținerea ratelor și 3 pentru o reducere, ceea ce indică o presiune continuă pentru reducerea ratelor în Marea Britanie. Lira sterlină a slăbit în urma deciziei.

Rata dobânzii din Norvegia a rămas de asemenea neschimbată la 4,50%, în conformitate cu așteptările pieței. Coroana norvegiană a rămas stabilă.

Dintre monedele G10, coroana suedeză (SEK Spot: +0,95%) s-a apreciat cel mai mult, urmată de dolarul canadian și cel australian (fiecare în creștere cu ~0,5%). USD și-a continuat consolidarea (+0,3%), în timp ce yenul japonez a slăbit puternic (-1,83%) după ce Banca Japoniei și-a exprimat incertitudinea cu privire la noi creșteri ale ratelor.

Bitcoin a scăzut cu 2,00%, coborând sub bariera de 100.000 USD. Scăderea continuă în ciuda vânzării puternice de ieri, în urma deciziei FOMC.

El Salvador a semnat un acord cu FMI, angajându-se să restricționeze semnificativ politicile sale pro-criptomonede. Acordul include un împrumut de 1,4 miliarde de dolari.

