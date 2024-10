Rezumatul zilei: Companiile tehnologice din SUA conduc câștigurile, Palladium crește pe fondul sancțiunilor potențiale, Tesla câștigă semnificativ

Piețele americane arată rezistență, indicele tehnologic US100 (Nasdaq) conducând câștigurile cu +0,47%, în timp ce indici mai mici precum US2000 și US500 rămân modest pozitivi în ciuda declinului de săptămâna trecută

Consolidarea pe scară largă a principalilor indici europeni, indicele olandez NED25 conducând avansul(+0,68%), în timp ce indicele german DE40 și indicele pan-european EU50 îl urmează cu câștiguri de 0,49% și, respectiv, 0,39%

Notăm performanțe mixte pe piețele asiatice, JP225 din Japonia fiind în creștere cu 0,39%, în timp ce indicii chinezi se confruntă cu presiuni, după cum reiese din scăderea CH50cash cu 0,80% și din scăderea CHN.cash de pe continent cu 0,72%.

Reprezentanții BCE subliniază „abordarea fără grabă” în traseul lor de politică monetară, calmând așteptările de reducere a ratei, care au crescut constant după declarațiile mai “dovish” ale Christinei Lagarde. Potrivit lui Makhlouf (BCE), banca ar trebui să vadă date puternice pentru a întreprinde reduceri mari ale ratelor. Pe de altă parte, Lane (BCE) consideră că, creșterea din zona euro este promițătoare.

Indicatoriul preliminar PMI Marea Britanie compozit pentru octombrie a fost de 51,7 față de 52,5 estimat și 52,6 anterior

Cererile de ajutor de șomaj din SUA au fost în număr de 227.000 față de 242.000 estimat și 241.000 anterior, cifră revizuită la 242.000

Activitatea de afaceri din SUA a menținut o creștere robustă, indicatorul PMI compozit S&P Global Flash crescând la 54,3 față de 54,0 în septembrie, indicând o expansiune continuă a producției globale din sectorul privat. Datele au depășit așteptările pieței de 53,8, marcând o creștere susținută a activității de afaceri.

Vânzările de locuințe noi din SUA au fost ușor mai mari decât se preconiza: 0,738 milioane față de previziunile de 0,72 milioane.

Prețul paladiului a crescut cu peste 9,5% astăzi, după ce SUA a cerut aliaților din G-7 să ia în considerare sancțiuni asupra paladiului și titanului rusesc. Prețul metalului este susținut și de cererea de refugiu și de un an excelent pentru metalele prețioase; în special aurul și argintul. Compania rusă Nornickel reprezintă aproape 40% din producția globală de paladiu, astfel încât orice sancțiuni ar putea fi cu adevărat perturbatoare, putând ridica prețurile.

Acțiunile Lam Research (LAM.US) și UPS (UPS.US), cea mai mare companie americană de logistică, au crescut astăzi cu aproape 6%.

Rezultatele Tesla din trimestrul al treilea au depășit așteptările Wall Street în mai multe domenii esențiale. Acest lucru a dus la un câștig de peste 20% astăzi.

Stocurile de gaze naturale au crescut cu 80 de miliarde de picioare cubice săptămâna trecută, peste așteptările de 65 de miliarde și mai mult decât precedentul 76 de miliarde de picioare cubice. Gazele naturale sunt în prezent cu 1,2% în creștere.

USD suferă o retragere puternică după datele robuste PMI și piața imobiliară, care au răcit și mai mult așteptările privind reducerea ratei dobânzii. USDJPY scade cu 0,7%, Euro câștigă 0,35% față de dolar, GBPUSD urcă(+0,45%)

Piața criptomonedelor înregistrează câștiguri constante. Bitcoin își recuperează întreaga pierdere de ieri, deoarece adaugă 1,9%, Ethereum se tranzacționează cu 0,54% mai sus, Dogecoin cu 1,58% în timp ce Solana câștigă 2,6%.

În afară de paladiu, alte metale prețioase câștigă mai modest. Aurul adaugă 0,8%, recuperând cea mai mare parte a pierderilor de ieri. Platina este în creștere cu 0,5%. Argintul s-a tranzacționat plat pe parcursul întregii sesiuni, retrăgându-se 0,1%.

