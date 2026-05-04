Rezumatul zilei: Conflictul se intensifică din nou – indicii sunt în scădere, petrolul câștigă

Atenția investitorilor se îndreaptă de la sezonul raportărilor financiare către Iran. Toate semnalele indică faptul că Iranul a încălcat armistițiul prin bombardarea Emiratelor Arabe Unite și a mai multor nave în Strâmtoarea Hormuz. Mulți investitori sunt convinși că ostilitățile pe scară largă ar putea fi reluate în curând, ceea ce afectează negativ indicii bursieri și susține prețurile materiilor prime energetice.

Indicii americani sunt în scădere cu puțin sub 1% pe fondul preocupărilor geopolitice. Cele mai mari scăderi se înregistrează la Dow, ale cărui contracte futures scad cu peste 1%. Nasdaq rezistă cel mai bine, limitând pierderile la sub 0,3%.

De asemenea, apar tot mai multe întrebări în legătură cu datoria SUA. Randamentele titlurilor de stat americane înregistrează creșteri semnificative, în special la scadențele de 1–5 ani. John Williams a încercat să calmeze spiritele la conferința Rezervei Federale de la New York — președintele Fed local a declarat că economia SUA este bine pregătită pentru incertitudine și risc.

GameStop (GME.US), o companie adesea asociată cu așa-numita categorie de „acțiuni meme”, și-a anunțat intenția de a achiziționa platforma eBay. Analiștii subliniază capacitatea limitată a companiei de a finanța preluarea. Acțiunea a crescut inițial cu peste 6%, dar pe măsură ce sesiunea a avansat, a inversat cursul și a încheiat în scădere cu peste 7%.

Palantir (PLTR.US) va raporta rezultatele financiare după închiderea pieței din SUA. Piața se așteaptă la o îmbunătățire de două cifre a profitabilității și la comentarii care să abordeze îngrijorările privind ritmul de creștere pe termen lung în segmentul comercial.

Datele macroeconomice din SUA au surprins în sens pozitiv. Comenzile de bunuri durabile au crescut conform așteptărilor cu 0,8%, dar comenzile din fabrici au accelerat cu 1,5% față de luna precedentă, față de așteptările de doar 0,5%.

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, aproape toți indicii europeni majori au înregistrat pierderi semnificative. Spania a condus scăderile — la sfârșitul zilei, contractele futures IBEX erau în scădere cu până la 3%.

Sentimentul în sectorul manufacturier este mult mai bun decât pe piața bursieră. Indicatorii PMI din sectorul manufacturier european au surprins în sens pozitiv în cea mai mare parte a blocului, aproape toate țările reușind să-și ridice indicatorul PMI peste nivelul de 50 de puncte. Media zonei euro s-a situat la 52,2 puncte.

Pe piețele valutare, dolarul australian înregistrează o evoluție notabilă. AUD a scăzut cu peste 0,6% față de dolarul american, în principal ca urmare a datelor privind inflația mai slabe decât se aștepta. O tendință similară poate fi observată și în cazul dolarului neozeelandez.

În ceea ce privește materiile prime, atenția investitorilor se concentrează asupra petrolului. Având în vedere riscul reluării unui conflict pe scară largă în Strâmtoarea Hormuz, țițeiul Brent a crescut cu aproape 5%, atingând chiar nivelul de 114 dolari pe baril. WTI își limitează câștigurile la 3%, oscilând în jurul valorii de 105 dolari.

Metalele prețioase sunt în scădere: aurul a pierdut puțin sub 2%, în timp ce argintul a scăzut cu 3%.

În rândul mărfurilor agricole, cacao a crescut cu peste 8%, pe măsură ce traderii iau în calcul riscul penuriei de îngrășăminte necesare pentru cultivare, ceea ce ar putea schimba echilibrul dintre cerere și ofertă.

Zahărul este, de asemenea, în creștere, cu 2%, pe măsură ce o cantitate mai mare de trestie de zahăr este redirecționată către producția de etanol.

În ciuda incertitudinii, sentimentul pe piețele criptomonedelor rămâne pozitiv. Bitcoin a revenit peste pragul de 80.000 de dolari, în creștere cu aproape 2%. Ethereum a crescut cu aproximativ 1,8%. Solana își reduce câștigurile la sub 1%, menținându-se în jurul valorii de 85 de dolari.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."