Rezumatul zilei: Creștere pe majoritatea piețelor, metalele prețioase ating din nou niveluri record

Aspecte esențiale FOMC menține cursul conform procesului-verbal

NATGAS scade cu 5%

Wall Street și Europa cresc

Un alt nivel record pentru metalele prețioase

Astăzi au fost publicate procesele verbale ale ultimei reuniuni a FOMC. Majoritatea membrilor FOMC consideră că, deși inflația reprezintă în continuare un risc, ar putea fi necesară o relaxare suplimentară a politicii monetare în cursul acestui an. Comitetul observă o încetinire treptată a pieței muncii și subliniază importanța monitorizării nivelurilor rezervelor bancare și a condițiilor financiare. Politica actuală nu este deosebit de restrictivă, permițând susținerea creșterii economice și combaterea presiunilor inflaționiste.

Sesiunea din Statele Unite a fost marcată de creșteri. Nasdaq a câștigat 0,9%, iar indicele Russell 2000 pentru companii cu capitalizare mică a crescut cu 1%. S&P 500 a înregistrat o performanță ușor mai slabă, dar totuși solidă, crescând cu 0,5%, în timp ce Dow Jones și-a limitat creșterea la 0,2%. Este important de menționat că aceste creșteri au avut loc în ciuda închiderii continue a guvernului SUA și a două încercări eșuate de a adopta proiectul de lege privind bugetul în ultimele zile. Cu toate acestea, cel mai semnificativ eveniment al sesiunii rămâne procesul-verbal al reuniunii FOMC, pe care investitorii îl analizează pentru a găsi indicii cu privire la traiectoria viitoare a politicii monetare a Rezervei Federale.

Piețele bursiere europene au încheiat sesiunea de miercuri cu creșteri clare, aproape toți indicii cheie fiind în teritoriu pozitiv. Pe piețe s-a înregistrat un sentiment clar de apetit pentru risc, vizibil în afluxul larg de capital. Cele mai mari câștiguri au fost înregistrate în sectoarele industrial și financiar. DAX a crescut cu 0,9%, iar CAC cu peste 1,1%. Acest lucru a fost posibil în ciuda datelor dezastruoase din industria germană, care în august a înregistrat o scădere a producției de peste 4%, semnificativ sub așteptările pieței.

Un sentiment moderat pozitiv a persistat și pe piața criptomonedelor. Majoritatea token-urilor importante au încheiat ziua cu câștiguri de o singură cifră. ZCash s-a remarcat pe piață, prețul său crescând cu 30% în timpul unei singure sesiuni. Bitcoin a încheiat ziua în jurul valorii de 123.940 USD, în timp ce Ethereum a rămas în zona de 4.530 USD.

A fost o zi fantastică pe piață pentru investitorii în metale prețioase. Aurul a depășit nivelul de 4.040 USD pe uncie, atingând noi maxime istorice. Creșteri puternice au fost înregistrate și de argint, paladiu și platină, care au stabilit noi recorduri istorice, reflectând fluxul continuu de capital către active percepute ca fiind sigure.

Pe piața mărfurilor energetice, gazul natural a pierdut în mod clar teren. Contractele din SUA au scăzut cu aproximativ 5%. Scăderile au fost determinate de îngrijorările legate de sezonul de încălzire care se apropie și de oferta excesivă de mărfuri, ceea ce i-a determinat pe investitori să-și reducă pozițiile în anticiparea unei cereri mai scăzute în următoarele săptămâni.

În ultimul raport al Departamentului Energiei al SUA (DOE), s-a constatat o creștere semnificativă a stocurilor de țiței, ceea ce poate sugera o scădere a cererii sau o creștere a producției. În același timp, stocurile de benzină și distilate, precum motorina, au scăzut, ceea ce poate indica o creștere sezonieră a consumului de combustibil. Aceste date au un impact mixt asupra pieței. Pe de o parte, creșterea stocurilor de țiței poate afecta prețurile mărfurilor, în timp ce scăderea combustibililor gata de utilizare poate limita acest efect.

UBS a ridicat prețul țintă pentru acțiunile Micron de la 195 la 225 USD, menținând recomandarea „cumpărare”. Această decizie a luat în considerare perspectivele puternice de creștere a cererii de memorie HBM utilizată, printre altele, în AI. În urma acestei știri, prețul acțiunilor Micron a crescut cu aproximativ 5%.

