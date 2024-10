Rezumatul zilei - Date foarte bune privind piața muncii din SUA

Indicii americani se confruntă cu o presiune ascendentă semnificativă astăzi, compensând o parte din pierderile de la începutul săptămânii. Indicele US500 este acum la doar 0,6% distanță de maximul său istoric. Indicele US500 a crescut cu 0,7% astăzi, indicele US100 cu 1,0%, iar indicele US2000 s-a apreciat cu peste 1,5%.

Giganții tehnologici precum Amazon și Tesla au înregistrat creșteri deosebit de puternice. Este demn de remarcat faptul că sezonul câștigurilor pe Wall Street începe săptămâna viitoare, așteptările indicând rezultate solide.

Uniunea Europeană a decis să impună tarife pentru vehiculele electrice chinezești. Ratele tarifare variază în funcție de producător și variază de la 7,8% la 35,3%. Tesla, care este încă unul dintre cele mai populare EV-uri din China, are cele mai mici tarife de 7,8%.

Acțiunile companiilor aeriene au crescut astăzi ca urmare a informațiilor privind potențiala insolvență a Spirit Airlines. La 21 octombrie expiră termenul limită de refinanțare a datoriilor companiei, iar dacă nu se ajunge la niciun acord cu creditorii, aceasta ar putea fi nevoită să recurgă la procedura de faliment conform capitolului 11. Acțiunile Spirit Airlines s-au prăbușit astăzi cu aproape 27%. JetBlue, principalul concurent al Spirit Airlines, a crescut cu mai mult de 15%.

Datele solide privind piața muncii din SUA au ajutat, de asemenea, indicii europeni să închidă în teritoriul pozitiv. DAX a câștigat 0,6% astăzi, CAC40 a crescut cu 0,85%, Stoxx Europe 600 a câștigat 0,4%, iar indicele italian FTSE MIB a înregistrat o creștere de 1,3%.

În urma zvonurilor privind o posibilă preluare de către Tencent și familia Guillemot, Ubisoft a crescut astăzi cu peste 33%. Compania a recuperat astfel aproape jumătate din pierderile din septembrie.

Datele privind piața muncii din SUA au depășit semnificativ așteptările. Numărul de salariați din sectorul non-agricol a ajuns la 254 000, față de așteptările de 150 000. Rata șomajului a scăzut la 4,1%, în timp ce creșterea salariilor a accelerat la 4,0%.

Ca răspuns la aceste date, probabilitatea ca Fed să reducă ratele dobânzilor cu 50 de puncte de bază la reuniunea din noiembrie a scăzut sub 10%, de la o estimare anterioară de 33%.

Reacționând la scăderea așteptărilor privind reducerea ratelor dobânzilor, randamentele obligațiunilor au crescut. Randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani a crescut la 3,97% (cel mai ridicat de la începutul lunii august a acestui an), în timp ce randamentul obligațiunilor germane pe 10 ani a crescut la 2,2% (+6,6 puncte de bază).

Dincolo de câștigurile puternice de pe Wall Street, asistăm la o întărire a dolarului american. Perechea EURUSD a scăzut sub 1,10, atingând cel mai scăzut nivel de la jumătatea lunii august.

Aurul este posibil să înregistreze primul declin săptămânal din ultimele patru săptămâni, în ciuda riscurilor sporite legate de situația din Orientul Mijlociu.

Lumea se pregătește pentru un potențial atac israelian asupra infrastructurii petroliere din Iran. Deși exportă doar 1,5% din oferta globală, Iranul controlează strâmtoarea Ormuz, prin care trece zilnic peste 20% din oferta globală de petrol, în principal din Arabia Saudită. Petrolul Brent a crescut cu peste 2% și se apropie de nivelul de 80 de dolari pe baril. Petrolul a crescut cu 10% în această săptămână

Indicii asiatici au revenit pe creștere. Shanghai Composite a câștigat aproape 3%, în timp ce Nikkei 225 a crescut cu 2,5%. Săptămâna viitoare, China revine pe piață după vacanța din Săptămâna de Aur.

Bitcoin câștigă peste 2% astăzi, depășind nivelul de 62.000 de dolari, în ciuda întăririi semnificative a dolarului american.

