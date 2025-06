Rezumatul zilei: Deciziile băncilor centrale europene influențează evoluția cursurilor valutare, iar preocupările din Orientul Mijlociu continuă să stimuleze prețurile petrolului

Din cauza sărbătorii Juneteenth , bursa americană a rămas închisă astăzi.

Piețele globale sunt în continuare afectate de conflictul din Orientul Mijlociu , deși nu se preconizează încă izbucnirea unui război pe scară largă. Preocupările investitorilor se reflectă în ușoare scăderi ale prețurilor, care nu seamănă cu scăderea bruscă a indicilor, tipică pentru tensiunile geopolitice crescânde.

Donald Trump nu a definit încă în mod clar politica SUA cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu. Între timp, Israelul și Iranul au intensificat schimburile de focuri . Rachete iraniene au lovit un spital israelian, iar Israelul continuă să bombardeze ținte nucleare din Teheran.

Indicii europeni majori înregistrează astăzi pierderi, indicele italian IT40 conduce declinul, cu o depreciere de peste 1% . Scăderi semnificative sunt vizibile și pe piețele franceze și germane, unde indicii pierd în jur de 0,8%. Indicele elvețian SMI a scăzut cu aproximativ 0,7%, iar indicele britanic FTSE 100 a scăzut cu 0,4%.

Așa cum era de așteptat, Banca Națională Elvețiană a redus rata dobânzii cu 25 de puncte de bază , aducând rata de referință la 0%. Decizia a fost luată ca răspuns la datele care indică o presiune deflaționistă în creștere. În luna mai, prețurile au scăzut cu 0,1%. Proiecțiile privind inflația indică în continuare o ușoară creștere a prețurilor în 2025, dar, potrivit declarației președintelui SNB, banca nu exclude utilizarea unor rate negative ale dobânzii.

Norges Bank a decis în mod surprinzător să reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază, până la 4,25% . Decizia a fost unanimă și a rezultat din datele care indică o scădere mai mare decât se preconiza a inflației și din îngrijorările privind încetinirea creșterii economice.

Banca Angliei, conform previziunilor, a menținut ratele dobânzilor neschimbate . Cu toate acestea, decizia s-a dovedit a fi ceva mai moderată decât anticipase piața. Votul pentru menținerea ratelor neschimbate față de reducerea acestora a fost de 6-3 (față de o previziune de 7-2).

În urma unei serii de decizii ale băncilor centrale, asistăm la o ușoară apreciere a dolarului american (+0,1%) pe piața valutară, la deprecierea euro (-0,1%) , la aprecierea lirei sterline , care a șters scăderile de astăzi (+0,1%), și la o depreciere de peste 1% a coronei norvegiene . Francul elvețian rămâne stabil. Mișcările valutare indică o ușoară creștere a cererii de active „refugiu”.

Tensiunile din Orientul Mijlociu se traduc în îngrijorări cu privire la lanțul de aprovizionare cu petrol , ceea ce duce la creșterea prețurilor acestei mărfi. Petrolul a crescut astăzi cu aproximativ 2,9%, iar gazul natural cu peste 2%.

Pe piața metalelor prețioase, observăm scăderi. Aurul a scăzut cu doar 0,1%, argintul cu 1%, iar platina cu aproximativ 3,7%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."