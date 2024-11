Rezumatul zilei: Dolarul american pune presiune pe aur, dar nu oprește Wall Street-ul🗽Bitcoin stabilește noi maxime istorice

Infla╚Ťia CPI din SUA pentru luna octombrie a crescut la 2,6% YoY, în conformitate cu a╚Ötept─ârile, în timp ce infla╚Ťia de baz─â a r─âmas la 3,3% YoY. Lipsa unei surprize în datele privind infla╚Ťia a crescut a╚Ötept─ârile pentru reduceri ale ratei dobânzii

Cu toate acestea, acest lucru nu a afectat dolarul american. EURUSD se tranzac╚Ťioneaz─â la 1,055, cel mai sc─âzut nivel din octombrie 2023. Wall Street ╚Öi-a continuat câ╚Ötigurile, de╚Öi la niveluri moderate, cu sc─âderi în Europa.

Donald Trump a recunoscut oficial ast─âzi c─â Elon Musk va prelua Departamentul de Eficien╚Ť─â Guvernamental─â. De╚Öi nu este menit s─â fie un post guvernamental oficial, se a╚Öteapt─â ca Musk s─â consilieze administra╚Ťia ╚Öi pe Trump cu privire la reducerea cheltuielilor. Musk are un plan ambi╚Ťios de reducere a cheltuielilor cu 2.000 de miliarde de dolari, ceea ce pare un plan ambi╚Ťios în condi╚Ťiile în care cheltuielile actuale se apropie de 7.000 de miliarde de dolari

Dolarul puternic pune presiune pe pia╚Ťa metalelor pre╚Ťioase, aurul retr─âgându-se ast─âzi cu înc─â 0,6%, iar argintul testând zona de 30,5 dolari pe uncie. Paladiul ╚Öi platina pierd mai mult de 1%. Randamentele titlurilor de Trezorerie americane pe 10 ani au crescut ast─âzi cu peste 2 puncte de baz─â, la 4,45%

Declara╚Ťiile membrilor Fed, Kashkari, Logan, Musalem ╚Öi Schmid indic─â faptul c─â Rezerva Federal─â câ╚Ötig─â încredere în faptul c─â infla╚Ťia va sc─âdea pân─â la ╚Ťint─â. Cu toate acestea, în opinia lui Logan, ratele actuale ale dobânzii sunt aproape de o rat─â neutr─â pentru economie, ceea ce arat─â o anumit─â divergen╚Ť─â fa╚Ť─â de convingerile unor membri, sugerând c─â ratele Fed r─âmân la niveluri restrictive

To╚Ťi membrii Fed ╚Öi-au exprimat încrederea în condi╚Ťiile solide din rândul întreprinderilor ╚Öi al consumului din SUA. Cu toate acestea, ei r─âmân pruden╚Ťi în ceea ce prive╚Öte evaluarea condi╚Ťiilor de pe pia╚Ťa muncii, majoritatea sugerând c─â acestea s-au r─âcit în mod semnificativ, iar Fed va fi înclinat─â s─â „reac╚Ťioneze” dac─â va observa o sl─âbiciune suplimentar─â a datelor

Ac╚Ťiunile produc─âtorului de vaccinuri mRNA au crescut cu peste 5% ast─âzi; compania inten╚Ťioneaz─â s─â achizi╚Ťioneze compania chinez─â Biotheus pentru a-╚Öi extinde portofoliul de produse în domeniul terapiilor de combatere a cancerului; achizi╚Ťia ar trebui s─â coste 800 de milioane de dolari, iar tranzac╚Ťia ar trebui s─â se încheie în Q1 2025 (BNT327)

Ac╚Ťiunile Siemens Energy au crescut cu aproape 19% ast─âzi, în urma rezultatelor din ultimul trimestru; compania a raportat comenzi record ╚Öi a majorat previziunile; ac╚Ťiunile Siemens sunt cea mai puternic─â component─â a DAX din acest an; acestea au crescut cu 290% de la începutul anului

M─ârfurile energetice sunt în cre╚Ötere; ╚Ťi╚Ťeiul Brent ╚Öi WTI au crescut cu mai mult de 1%, iar contractele pe gaze naturale au crescut cu mai mult de 3%, dep─â╚Öind nivelul psihologic de 3 USD/MMBtu

Contractele futures pe cacao au câ╚Ötigat ast─âzi cu peste 3%, comercian╚Ťii fiind îngrijora╚Ťi de impactul precipita╚Ťiilor abundente din Africa, înainte de sezonul de vârf al recoltei din decembrie. Precipita╚Ťiile cresc riscul de boli ╚Öi mucegai ale arborilor, limitând oferta. Stocurile de cacao din porturile din New York r─âmân cele mai sc─âzute din 2005

M─ârfurile agricole sunt în pierdere, sub presiunea unui dolar puternic; sc─âderile sunt observate în special la contractele futures pe grâu, unde presiunea suplimentar─â este ad─âugat─â de perspectiva precipita╚Ťiilor în Rusia ╚Öi de îmbun─ât─â╚Ťirea ratingurilor culturilor în SUA; grâul pierde 1,5%

Criptomonedele au avut o nou─â zi de mare succes. Bitcoin a înregistrat un nivel record de aproape 92.500 USD, pe un val de intr─âri în cre╚Ötere în ETF-uri ╚Öi perspectivele de sprijin al industriei din partea noii administra╚Ťii Donald Trump

Dup─â sesiunea din SUA, furnizorul de infrastructur─â pentru centre de date Cisco Systems (CSCO.US) va raporta rezultatele; la ora 23:30 ora României va fi cunoscut─â modificarea stocurilor de petrol din SUA conform raportului API.

